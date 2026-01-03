В субботу, 3 января, «Ювентус» примет «Лечче» в рамках 18-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Мануэль Локателли бил на точность с линии штрафной «Лечче» после классной передачи от Камбьязо, мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

19' Мохамед Каба пробил из-за пределов штрафной «Ювентуса», мяч в спину одного из защитников угодив, отскочил в поле.

18' Йылдыз пробил из пределов штрафной «Лечче», мяч мимо ворот пролетел.

18' Удар Маккенни из пределов штрафной «Лечче» заблокировал один из защитников гостей.

17' Удар Андреа Камбьязо из-за пределов штрафной «Лечче», в прыжке на угловой перевел мяч вратарь Фальконе.

14' Удар Уэстона Маккенни из пределов штрафной «Лечче» пришелся в защитника гостей Киалонда Гаспара.

13' Попытка дальнего удара Сантьяго Пьеротти по воротам «Юве» не получилась сильной, мяч потихоньку выкатился за лицевую линию.

11' Угловой у ворот «Лечче», подача Консейсау, выбили мяч подальше от своих ворот гости.

09' Прострел Дэвида в штрафную «Лечче» прервал полузащитник гостей Юссеф Мале.

07' Удар Джонатана Дэвида головой из пределов штрафной «Лечче», отразил мяч в штангу собственных ворот вратарь Фальконе, от штанги мяч обратно в руки голкиперу по ленточке прикатился.

07' Удар Йылдыза из пределов штрафной «Лечче», мяч угодив в одного из защитников гостей, улетел на угловой «Ювентуса».

05' Мяч под контролем у игроков «Лечче», отодвигают игру тем самым гости от своих ворот.

04' Инициатива всецело у «Ювентуса», вынуждены защищаться игроки «Лечче».

03' Андреа Камбьязо бил с края штрафной площади «Лечче», отразил мяч вратарь гостей Владимиро Фальконе.

02' Подача Шику Консейсау в штрафную «Лечче», сняли «верх» защитники гостей.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, вмещающем 45 666 зрителей.

19:40 Главным судьёй матча будет Джузеппе Коллу.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Камбьязо, Бремер, Келли, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Йылдыз, Консейсау, Дэвид.

«Лечче»: Фальконе, Габриэл, Галло, Гаспар, Перес, Рамадани, Каба, Мале, Пьеротти, Камарда, Банда.

«Ювентус»

Туринцы проводят не столь удачный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии А. При этом «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туринцы одолели «Пизу» (2:0). До того команда нанесла поражение «Роме» (2:1). Да и поединок с «Болоньей» завершился успехом (1:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Туринцы нынче находятся на подъеме. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч. Причем «Ювентус» традиционно успешно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы постараются подтянуться к лидерам. Из-за травмы не поможет команде Душан Влахович.

«Лечче»

«Волки» привычно сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы. Причем «Лечче» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лечче» уступил «Комо» (0:3). До того команда нанесла поражение «Пизе» (1:0). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Кремонезе» (0:2). При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

«Волки» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Тем не менее, команда твердо намерена оторваться от опасной зоны. При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией пока и близко не решены. А вот туринцев команда не побеждает уже без малого 15 лет. «Волки» способны дать бой столь крепкому сопернику, но явно будут рады и ничьей. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» намерены зацепиться за драгоценные очки.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 2 матча в рамках Серии А. В Лечче была зафиксирована ничья 1:1, а в Турине победил «Ювентус» со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 46 матчей. В 31 игре победил «Ювентус», в 4 «Лечче», оставшиеся 11 матчей завершились вничью.

