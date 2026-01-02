прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.57

3 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Валенсия». Начало игры — в 16:00 мск.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» на 5 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» не су мели одолеть «Овьедо» (0:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Альбасете». А вот поединок с «Атлетиком» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сельта» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Кельты» нынче поднаторели в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Сельта» традиционно успешно противостоит «Валенсияу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кельты» намерены плотнее подтянуться зоне еврокубков.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валенсия» не смогла одолеть «Мальорку» (1:1).

До того команда нанесла поражение хихонскому «Спортингу» (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Атлетико» (1:2).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последних поединках смотрелись симпатично. Вот только голы команде все еще даются натужно.

При этом «Валенсия» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Летучие мыши» в двух своих последних матчах пропустила всего 1 раз. Да и Уго Дуро наколотил уже 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Летучие мыши» намерены оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

Статистика для ставок

«Кельты» не проигрывают 3 матча кряду

«Летучие мыши» в среднем забивают реже гола за матч

«Сельта» забивает в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Сельта» борется за выход в еврокубки, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Валенсия» забивает с огромной натугой.

2.57 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Сельта» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сельта» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10