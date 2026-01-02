прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

3 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Бернли». Начало игры — в 18:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» проводит блеклый сезон. Команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 5 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» не смогли одолеть «Вест Хэм» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). А вот поединок с «Сандерлендом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Брайтон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Карлес Балеба — в сборной.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче выглядят не лучшим обращом. Команда не побеждает уже месяц.

Причем «Брайтон» традиционно сложно противостоит «Бернлиу». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева явно намерены вернуться на победный путь. «Чайки» способны прибавить в плане реализации.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» в текущем сезоне бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Бернли» на 6 зачетных пунктов отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» уступили «Ньюкаслу» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Эвертоном» (0:0). А вот чуть ранее она дала знатный бой «Борнмуту» (1:1).

При этом «Бернли» в 5 своих последних поединках добыл 2 паритета. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кларетовые» в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждает уже больше 2 месяцев.

При этом «Бернли» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и затянувшийся безвыигрышный сериал не может не угнетать.

Команда имеет сложности в плане реализации. «Кларетовые» в двух своих последних поединках забили всего 1 мяч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Бернли» не побеждает более 2 месяцев

«Кларетовые» в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Брайтон» уже больше 4 лет не побеждает «Бернли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Чайки» постараются вернуться на победную дорогу, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева потенциально способны прибавить, да и «кларетовые» переживают серьезный кризис жанра.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Брайтон» — «Бернли» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Брайтон» — «Бернли» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70