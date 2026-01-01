прогноз на матч Серии A, ставка за 2.10

2 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сардинцы одолели «Торино» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Пизу» (2:2). А вот поединок с «Аталантой» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сардинцам явно недостает пресловутой стабильности. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Милану». В пяти последних очных поединках команда 3 раза уступила сопернику при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Сардинцы постараются зацепиться за очки.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» сражаются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на один балл отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Милан» разгромил «Верону» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Наполи» (0:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Сассуоло» (2:2).

При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Россонери» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Тем не менее, команда твердо намерена побороться за Скудетто.

При этом «Милан» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

«Россонери» в двух последних очных встречах подписали мировые с «Кальяри». Да и не сардинцам команда не проигрывает уже 8 с половиной лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Россонери» намерены не отставать от лидера.

Статистика для ставок

«Кальяри» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Милан» пропускает в среднем реже гола за матч

«Кальяри» в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Милан» бьется за чемпионский титул, так что наверняка сразу понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоит «Кальяри».

2.10 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Кальяри» — «Милан» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Кальяри» — «Милан» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25