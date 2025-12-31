Кто окажется ближе к зоне вылета?

прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 1.85

1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 18:00 мск.

«Суонси»

Турнирное положение: «Суонси» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 29 баллов в активе и по сути борется за сохранение прописки.

Команда занимает 18-ю позицию с отрывом в шесть пунктов от зоны понижения в классе (22-24-я строчки), а также с отставанием в два очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Лебеди» на чужом поле одержал победу над «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

Перед этим в игре 23-го тура Чемпионшипа коллектив уже остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 0:1 потерпел поражение от «Ковентри».

Не сыграют: травмированы — Ида и Рикарду, дисквалифицирован — Бенсон.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Суонси» выиграл четыре раза и дважды проиграл.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, хотя добиться этого им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Жан Випотник — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с 10-ю голами.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 31 балл в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию с отставанием в семь пунктов от зоны плей-офф за попадание в элиту, а также с отрывом в два очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 24-го тура национального первенства «Дрозды» дома одержали победу над КПР (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Бристоль Сити» — 1:2.

Не сыграют: травмированы — Кольер и Уоллес, дисквалифицирован — Гилкрист.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Вест Бромвич» проиграл четыре раза, а в двух — выиграл.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть лучшую форму их соперника, а также фактор чужого поля.

Эуне Хеггебё — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Суонси» выиграл

в восьми из 10-ти последних матчей «Вест Бромвича» забивали обе команды

в семи из 10-ти последних матчей «Вест Бромвича» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Суонси» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.64.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в пяти из семи последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Вест Бромвича».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12