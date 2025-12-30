31 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Судан и Буркина-Фасо. Начало игры — в 19:00 мск.

Судан

Турнирное положение: Судан — третий и на три балла отстает от лидера группы Алжира, а также по дополнительным показателям уступает второму Буркина-Фасо, тогда как четвертая Экваториальная Гвинея находится еще ниже в трех очках.

Команда выйдет из группы только в случае победы, поэтому поединок против прямого конкурента уже по сути превращается для нее в плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная одержала победу над Суданом (1:0).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз с результатом 0:3 потерпел разгром от Алжира.

Не сыграют: травмированы — Эйса и Абуаагла, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, Судан выиграл лишь раз при трех поражениях.

Такая форма сулит номинальным хозяевам невысокие шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, где ему также не занимать мотивации.

Команда забила только один мяч в Кубке африканских наций, да и тот оказался автоголом.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Буркина-Фасо занимает второе место и на шесть пунктов отстает от лидера группы Алжира, а также по дополнительным показателям опережает третий Судан и на три очка — четвертую, Экваториальную Гвинею.

Команда выйдет в плей-офф, если выиграет или сыграет вничью, поэтому может позволить себе не играть на победу, что, правда, рискованно в поединке против прямого конкурента.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная потерпела поражение от Алжира (0:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал максимум очков, когда на этот раз с результатом 2:1 переиграл Экваториальную Гвинею.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые были официальными и товарищескими, Буркина-Фасо проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех или по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Жоржи Минунгу и Эдмон Тапсоба — авторы пока что двух голов команды в Кубке африканских наций.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Судана забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей Буркина-Фасо забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Буркина-Фасо выиграло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 2.70, победа Судана — в 6.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.70 и 1.45.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальные гости выиграли. Они при этом превосходят соперника в классе.

Между тем, в трех из четырех последних матчей номинальные хозяева проиграли.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей.

