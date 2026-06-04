Недостатка в голах не будет

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.25

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Словакия и Черногория. Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Словакия — Черногория с коэффициентом для ставки за 2.25.

Словакия

Турнирное положение: Словаки не вышли на Мундиаль. Команда заняла 2 место в своей отборочной группе.

При этом Словакия в 6 матчах отбора набрала 12 очков. Команда отличилась всего 6 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Словаки переиграли Мальту (2:1).

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До того команда уверенно расправилась с Румынией (2:0). А вот решающий поединок с Косово за выход на чемпионат мира завершился досадной коллизией (3:4).

В пяти своих последних матчах Словакия добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Словаки нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила два раза подряд.

Причем Словакия исторически удачно противостоит Черногории. В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Черногория

Турнирное положение: Черногорцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Черногория на 7 зачётных баллов отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Черногорцы одолели Болгарию (1:0).

До того команда с боем уступила словенцам (2:3). А вот чуть ранее она уверенно переиграла Андорру (2:0).

При этом Черногория в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Черногорцы нынче выглядят не столь монолитно. Команде крайне сложно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами.

При этом Черногория имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.

Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и в трёх своих последних поединках она победила дважды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Черногория в этом матче выглядит предпочтительнее. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Словакия явно способна поднатореть в плане реализации, да и черногорцы в последних матчах выглядели вполне симпатично.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Словакия — Черногория принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Словакия — Черногория принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет