28 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Камерун. Начало игры — в 23:00 мск.
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы намерены побороться за победу в турнире. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Кот-д’Ивуар набрал 3 очка на турнире. Да и подбор игроков у команды традиционно на зависть многим.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ивуарийцы переиграли Мозамбик (1:0).
До того команда нанесла поражение Оману (2:0). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Кот-д’Ивуар забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Ивуарийцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда победила в 2 последних поединках.
Причем Кот-д’Ивуар традиционно удачно противостоит Камеруну. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ивуарийцы мотивированы добыть вторую победу на турнире.
Камерун
Турнирное положение: Камерунцы в плане результатов смотрятся симпатично. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Камерун набрал уже 3 очка. При этом команда еще не пропустила ни разу на турнире.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Камерунцы переиграли Габон (1:0).
До того команда потерпела поражение от ДР Конго (0:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть Анголу (0:0).
При этом Камерун в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Камерунцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команде явно недостает пресловутой монолитности.
При этом Камерун все никак не найдет свою игру. Притом, что по подбору игроков команда считается одной из сильнейших в Африке.
Команда уже больше 4 лет не проигрывает ивуарийцам. Да и в нынешней диспозиции камерунцы способны разжиться очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Камерунцы попытаются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Ивуарийцы победили в 2 своих последних матчах
- Обе команды не пропустили в стартовом туре
- Кот-д’Ивуар уже 4 года не обыгрывает камерунцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.
Прогноз: Ивуарийцы весьма сильны в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева постараются досрочно выйти в плей-офф, к тому же камерунцы нынче крайне нестабильны.
Ставка: Победа Кот-д’Ивуара за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55