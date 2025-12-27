Три очка для ивуарийцев?

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.10

28 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Камерун. Начало игры — в 23:00 мск.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы намерены побороться за победу в турнире. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Кот-д’Ивуар набрал 3 очка на турнире. Да и подбор игроков у команды традиционно на зависть многим.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ивуарийцы переиграли Мозамбик (1:0).

До того команда нанесла поражение Оману (2:0). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Кот-д’Ивуар забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ивуарийцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда победила в 2 последних поединках.

Причем Кот-д’Ивуар традиционно удачно противостоит Камеруну. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ивуарийцы мотивированы добыть вторую победу на турнире.

Камерун

Турнирное положение: Камерунцы в плане результатов смотрятся симпатично. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Камерун набрал уже 3 очка. При этом команда еще не пропустила ни разу на турнире.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Камерунцы переиграли Габон (1:0).

До того команда потерпела поражение от ДР Конго (0:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть Анголу (0:0).

При этом Камерун в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Камерунцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команде явно недостает пресловутой монолитности.

При этом Камерун все никак не найдет свою игру. Притом, что по подбору игроков команда считается одной из сильнейших в Африке.

Команда уже больше 4 лет не проигрывает ивуарийцам. Да и в нынешней диспозиции камерунцы способны разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Камерунцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Ивуарийцы победили в 2 своих последних матчах

Обе команды не пропустили в стартовом туре

Кот-д’Ивуар уже 4 года не обыгрывает камерунцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.

Прогноз: Ивуарийцы весьма сильны в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева постараются досрочно выйти в плей-офф, к тому же камерунцы нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа Кот-д’Ивуара за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55