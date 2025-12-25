26 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Замбия и Коморские острова. Начало игры — в 20:30 мск.

Замбия

Турнирное положение: Замбийцы стартовали неудачно.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Замбия набрала один зачетный балл.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Замбийцы не уступили Мали (1:1).

До того команда была бита ДР Конго (0:2).  Да и поединок с Анголой завершился болезненной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью.  В этих поединках Замбия забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Замбийцы нынче выглядят бледновато.  Команда до последней ничьей уступила 4 раза кряду.

Причем Замбия традиционно сложно противостоит Коморским островам.  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Замбийцы мотивированы побороться за одно из двух первых мест в группе.

Коморские острова

Турнирное положение: Островитяне не преуспевают в плане результатов.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Коморские острова пока не разжилась очками.  При этом команда в имеет проблемы в плане реализации.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Островитяне уступили Марокко (0:2).

До того команда была бита сборной Омана (1:2).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила аравийцам (1:3).

При этом Коморские острова в 5 своих последних поединках добыла одну ничью.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Островитяне в последних поединках смотрелись бледновато.  Команда уступила 4 раза подряд.

При этом Коморские острова имеет довольно скромный по именам состав.  А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда уже 2 года не проигрывает сборной Замбии.  Да и два последних очных поединка принесли ей успех.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Островитяне попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

  • Замбия не побеждает 5 матчей кряду
  • Коморские острова уступили в 4 последних матчах
  • Островитяне одолели Замбию в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Замбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14.  Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.

Прогноз: Замбийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, да и островитяне в последнее время выглядят неубедительно.

Ставка: Победа Замбии за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60