прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.14

26 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Замбия и Коморские острова. Начало игры — в 20:30 мск.

Замбия

Турнирное положение: Замбийцы стартовали неудачно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Замбия набрала один зачетный балл. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Замбийцы не уступили Мали (1:1).

До того команда была бита ДР Конго (0:2). Да и поединок с Анголой завершился болезненной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках Замбия забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Замбийцы нынче выглядят бледновато. Команда до последней ничьей уступила 4 раза кряду.

Причем Замбия традиционно сложно противостоит Коморским островам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Замбийцы мотивированы побороться за одно из двух первых мест в группе.

Коморские острова

Турнирное положение: Островитяне не преуспевают в плане результатов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Коморские острова пока не разжилась очками. При этом команда в имеет проблемы в плане реализации.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Островитяне уступили Марокко (0:2).

До того команда была бита сборной Омана (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила аравийцам (1:3).

При этом Коморские острова в 5 своих последних поединках добыла одну ничью. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Островитяне в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила 4 раза подряд.

При этом Коморские острова имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда уже 2 года не проигрывает сборной Замбии. Да и два последних очных поединка принесли ей успех.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Островитяне попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Замбия не побеждает 5 матчей кряду

Коморские острова уступили в 4 последних матчах

Островитяне одолели Замбию в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Замбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.

Прогноз: Замбийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, да и островитяне в последнее время выглядят неубедительно.

Ставка: Победа Замбии за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60