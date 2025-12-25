прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.30

26 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Ангола и Зимбабве. Начало игры — в 15:30 мск.

Ангола

Турнирное положение: Ангольцы стартовали неудачно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Ангола не набрала ни одного очка. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ангольцы уступили ЮАР (1:2).

До того команда уверенно расправилась с Мозамбиком (4:1). Плюс поединок с Замбией завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Ангола забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ангольцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем Ангола традиционно неудачно противостоит Зимбабве. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ангольцы мотивированы побороться за одно из двух первых мест в группе.

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы не особенно преуспевают в плане результатов. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Зимбабве пока не разжилась очками. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Зимбабвийцы уступили Египту (1:2).

До того команда нанесла поражение Катару (2:1). А вот чуть ранее она была бита сборной Алжира (1:3).

При этом Зимбабве в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Зимбабвийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда побеждает с заметной натугой.

При этом Зимбабве имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда уже 13 лет не обыгрывала сборную Анголу. Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Зимбабвийцы попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Ангольцы уже 13 лет не проигрывают Зимбабве

Ангола до последней коллизии победила 2 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ангола — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.

Прогноз: Ангольцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева намерены побороться за одно из двух первых мест, да и зимбабвийцы в последнее время выглядят неубедительно.

Ставка: Победа Анголы в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35