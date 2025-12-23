23 декабря в 6-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Завраа». Начало игры — в 19:00 мск.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Великие» выглядят мощно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы основного раунда Кубка АФК.
При этом «Аль-Наср» набрал 15 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 3 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Великие» одолели «Аль-Вахду» (4:2).
До того команда учинила разгром «Истиклолу» (4:0). Да и поединок с «Аль-Халиджем» завершился успехом (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках «Аль-Наср» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Великие» нынче на подъеме. Команда победила в 6 последних матчах.
Причем «Аль-Наср» уже обеспечил себе 1 место в квартете. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Великие» мотивированы добыть седьмую победу кряду.
«Аль-Завраа»
Турнирное положение: «Аль-Завраа» в Кубке АФК выглядит вполне выгодно. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Завраа» в 5 матчах турнира набрала 9 очков. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Завраа» одолела «Гоа» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Неврозу» (2:1). А вот чуть ранее она переиграла «Истиклол» (2:1).
При этом «Аль-Завраа» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Завраа» в последних поединках смотрелась блестяще. Команда победила 5 раз подряд.
При этом «Аль-Завраа» в 4 последних матчах неизменно пропускала. А вот в Кубке АФК команда пропустила 6 мячей.
Иракцы постараются зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Иракцы намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Великие» в среднем забивают 3 гола за матч
- Иракцы победила 5 раз кряду, «Аль-Наср» — 6
- «Аль-Наср» в Кубке АФК пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.
Прогноз: «Аль-Наср» намерен продлить свой победный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Аль-Завраа» не блещет надежностью.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10