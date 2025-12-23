прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.70

23 декабря в 6-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Завраа». Начало игры — в 19:00 мск.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Великие» выглядят мощно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы основного раунда Кубка АФК.

При этом «Аль-Наср» набрал 15 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Великие» одолели «Аль-Вахду» (4:2).

До того команда учинила разгром «Истиклолу» (4:0). Да и поединок с «Аль-Халиджем» завершился успехом (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках «Аль-Наср» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Великие» нынче на подъеме. Команда победила в 6 последних матчах.

Причем «Аль-Наср» уже обеспечил себе 1 место в квартете. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Великие» мотивированы добыть седьмую победу кряду.

«Аль-Завраа»

Турнирное положение: «Аль-Завраа» в Кубке АФК выглядит вполне выгодно. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Завраа» в 5 матчах турнира набрала 9 очков. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Завраа» одолела «Гоа» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Неврозу» (2:1). А вот чуть ранее она переиграла «Истиклол» (2:1).

При этом «Аль-Завраа» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Завраа» в последних поединках смотрелась блестяще. Команда победила 5 раз подряд.

При этом «Аль-Завраа» в 4 последних матчах неизменно пропускала. А вот в Кубке АФК команда пропустила 6 мячей.

Иракцы постараются зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Иракцы намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Великие» в среднем забивают 3 гола за матч

Иракцы победила 5 раз кряду, «Аль-Наср» — 6

«Аль-Наср» в Кубке АФК пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Аль-Наср» намерен продлить свой победный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Аль-Завраа» не блещет надежностью.

2.70 Фора «Аль-Насра» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Завраа» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Завраа» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10