23 декабря в 6-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Завраа». Начало игры — в 19:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Великие» выглядят мощно.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы основного раунда Кубка АФК.

При этом «Аль-Наср» набрал 15 очков в 5 турах главного турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Великие» одолели «Аль-Вахду» (4:2).

До того команда учинила разгром «Истиклолу» (4:0).  Да и поединок с «Аль-Халиджем» завершился успехом (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий.  В этих поединках «Аль-Наср» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Великие» нынче на подъеме.  Команда победила в 6 последних матчах.

Причем «Аль-Наср» уже обеспечил себе 1 место в квартете.  А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Великие» мотивированы добыть седьмую победу кряду.

«Аль-Завраа»

Турнирное положение: «Аль-Завраа» в Кубке АФК выглядит вполне выгодно.  Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Завраа» в 5 матчах турнира набрала 9 очков.  При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Аль-Завраа» одолела «Гоа» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Неврозу» (2:1).  А вот чуть ранее она переиграла «Истиклол» (2:1).

При этом «Аль-Завраа» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Завраа» в последних поединках смотрелась блестяще.  Команда победила 5 раз подряд.

При этом «Аль-Завраа» в 4 последних матчах неизменно пропускала.  А вот в Кубке АФК команда пропустила 6 мячей.

Иракцы постараются зацепиться за очки.  Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Иракцы намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Великие» в среднем забивают 3 гола за матч
  • Иракцы победила 5 раз кряду, «Аль-Наср» — 6
  • «Аль-Наср» в Кубке АФК пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26.  Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Аль-Наср» намерен продлить свой победный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Аль-Завраа» не блещет надежностью.

2.70Фора «Аль-Насра» -2.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.70 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Завраа»  принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.10ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.10 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Завраа»  принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10