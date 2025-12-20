прогноз на матч Серии А, ставка за 1.87

21 декабря в 16-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Торино». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» после 15-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 21 балл и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в четыре пункта от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужом поле сенсационно отобрал очки у «Милана» (2:2) и лишил его лидерства.

Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 3:1 одержал победу над «Фиорентиной».

Не сыграют: травмированы — Берарди, Пас, Пьераньоло, Скьеллеруп, вызван в сборную — Кулибали, дисквалифицирован — Торстведт.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Сассуоло» выиграл раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие выступления сулят хозяевам вроде бы не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Доменико Берарди, который травмирован, и Андреа Пинамонти — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после 15-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 17 очков в таблице и скорее борется за выживание в элите, чем за еврокубки.

Команда занимает 13-ю строчку с отставанием в четыре пункта от нынешнего соперника, а также в пять баллов от зоны понижения в классе (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Кремонезе» (1:0).

Перед этим в 14-м туре итальянской Серии А коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Милану» с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированы — Коко, Савва и Схюрс, вызван в сборную — Масина, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Торино» проиграл трижды при одной победе — в последнем поединке.

Это говорит о невысоких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джованни Симеоне — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Сассуоло» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Торино» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, выигрыш «Торино» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Сассуоло» победит за 2.35