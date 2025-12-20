20 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков за шестнадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 15:30.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Реал Сосьедад» в Ла Лиге — 2:1.
До того команда проиграла «Эльче» (0:3) и «Оренсе» (1:2) в Кубке Испании.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Жирона» недавно одержала первую победу за пять последних встреч.
Команда из Каталонии отнюдь не выглядит недавним участником Лиги чемпионов и рискует на протяжении всего сезона бороться за выживание.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Атлетико» в текущем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очков за 17 встреч, и имеет разницу мячей 30:17.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Кубке Испании «Балеарес» со счетом 3:2.
До того команда оказалась сильнее «Валенсии» (2:1) в Ла Лиге и переиграла «ПСВ» (3:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Атлетико» в текущем сезоне после не самого яркого старта вернулся в норму и уверенно находится в топ-4 Ла Лиги.
Команда вполне способна сражаться за более высокие места, но для этого «матрасникам» стоит прибавить в стабильности.
Статистика для ставок
- «Жирона» пропускает в последних пяти встречах
- «Атлетико» проиграл только один раз каталонцам
- Последний матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа «Жироны» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.72.
Прогноз: Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и вполне стоит ожидать победы гостей
Ставка: Победа «Атлетико» за 1.70.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Атлетико» забьет более двух мячей за игру.
Ставка: Тотал «Атлетико» больше 2,5 за 3.05.