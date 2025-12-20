«Атлетико» не испытает трудностей с «Жироной»?

20 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков за шестнадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 15:30.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Реал Сосьедад» в Ла Лиге — 2:1.

До того команда проиграла «Эльче» (0:3) и «Оренсе» (1:2) в Кубке Испании.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Жирона» недавно одержала первую победу за пять последних встреч.

Команда из Каталонии отнюдь не выглядит недавним участником Лиги чемпионов и рискует на протяжении всего сезона бороться за выживание.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в текущем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очков за 17 встреч, и имеет разницу мячей 30:17.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Кубке Испании «Балеарес» со счетом 3:2.

До того команда оказалась сильнее «Валенсии» (2:1) в Ла Лиге и переиграла «ПСВ» (3:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Атлетико» в текущем сезоне после не самого яркого старта вернулся в норму и уверенно находится в топ-4 Ла Лиги.

Команда вполне способна сражаться за более высокие места, но для этого «матрасникам» стоит прибавить в стабильности.

Статистика для ставок

«Жирона» пропускает в последних пяти встречах

«Атлетико» проиграл только один раз каталонцам

Последний матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа «Жироны» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.72.

Прогноз: Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и вполне стоит ожидать победы гостей

1.70 Победа «Атлетико» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч «Жирона» — «Атлетико» позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.70.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Атлетико» забьет более двух мячей за игру.

3.05 Тотал «Атлетико» больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Жирона» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Тотал «Атлетико» больше 2,5 за 3.05.