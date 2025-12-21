Команда Симеоне едет в Каталонию на последний гостевой матч в году

Матч в Жироне закрывает для «Атлетико» напряжённый декабрь и одновременно подчёркивает контраст текущего сезона. Команда Диего Симеоне продолжает погоню за лидирующей группой, тогда как хозяева неожиданно борются за выживание. Формально разница между четвёртым и восемнадцатым местом огромна, но именно такие игры для «матрасников» часто оказываются самыми коварными. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

13' ГООООООООООЛ! Впереди «Атлетико», шедевр от Коке!

12' И снова Блинд надёжно играет в своей штрафной, в падении выбил мяч после навеса Льоренте.

11' Гассанига забрал мяч на выходе после отскока от своего защитника.

11' Угловой заработал «Атлетико».

10' Блинд перехватил прострел Симеоне с правого фланга.

08' Нико Гонсалес с левой пробил из-за штрафной — выше ворот.

06' У Симеоне не получилось убежать по правому флангу, слишком далеко пробросил мяч аргентинец.

04' Льоренте простреливал с правого фланга, защитник перехватил.

03' Не получилось момента после углового, «Жирона» отбилась.

02' Барриос попал в защитника ударом из-за штрафной, угловой назначен.

01' «Атлетико» начинает с центра, поехали!

До матча

16:00 В Жироне сегодня идеальная погода для футбола – 17 градусов, по ходу всего матча на «Монтиливи» будет солнечно.

15:40 Главным арбитром матча назанчен Гусман Мансилья, на ВАР ему будет помогать Фигероа Васкес.

15:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Жирона»: Гассанига, Франсес, Рейс, Блинд, Морено, Мартинес, Витсель, Мартин, Цыганков, Ванат, Рока.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Коке, Барриос, Джулиано, Нико Гонсалес, Сёрлот, Хулиан Альварес.

«Жирона»

Каталонцы проводят сезон значительно ниже собственных ожиданий. После шестнадцати туров — всего три победы и 15 очков, что оставляет команду Мичела в зоне вылета. При этом декабрь начался для «Жироны» позитивно, победа 2:1 над «Реал Сосьедадом» позволила немного перевести дыхание и добавила уверенности перед матчем с одним из грандов.

Важно и то, что «Жирона» не играла в Кубке Испании на неделе, получив полноценную паузу для подготовки. Дома команда выглядит собраннее, 11 очков в восьми матчах — не выдающийся, но рабочий показатель для клуба, находящегося в нижней части таблицы. В таких условиях ставка будет сделана на компактность, терпение и попытку поймать соперника на ошибке.

Проблема в том, что кадровая ситуация у хозяев тяжёлая. В лазарете сразу несколько ключевых фигур, а ещё один удар — отъезд Аззедина Унахи на Кубок африканских наций. В атаке придётся импровизировать, и многое будет зависеть от того, насколько удачно Мичел сможет перераспределить роли в финальной трети.

История противостояния тоже не в пользу «Жироны». Всего одна победа над «Атлетико» за двенадцать матчей, да и та — безумные 4:3 в январе 2024 года, когда команда находилась на пике своего расцвета. С тех пор многое изменилось.

«Атлетико»

Для «Атлетико» поездка в Каталонию — возможность продлить победную серию и не отпустить конкурентов. Победа над «Валенсией» в чемпионате и выход в следующий раунд Кубка после 3:2 с «Атлетико Балеарес» позволили сгладить впечатление от болезненного поражения в Бильбао в начале месяца.

В таблице у команды Симеоне 34 очка после 17 туров и четвёртое место. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет девять очков, и любая потеря здесь почти окончательно лишит «Атлетико» надежд на реальную погоню. Поэтому настрой на этот матч будет максимально прагматичным, результат важнее впечатлений.

Кадрово у гостей ситуация заметно лучше, хотя и вопросы есть. Льоренте, Баэна и Хосе Хименес проходят поздние фитнес-тесты, но даже без них структура команды остаётся узнаваемой. Симеоне вряд ли будет экспериментировать, ставка снова делается на связку Сёрлот — Альварес впереди, с Коке и Барриосом в центре поля. Гризманн, несмотря на дубль в Кубке, может снова начать матч не в старте. Отдельно стоит отметить уверенность «Атлетико» именно в матчах против «Жироны» в прошлом сезоне: две крупные победы — 3:0 дома и 4:0 на «Монтиливи».

