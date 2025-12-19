прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.008

19 декабря в 17-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Овьедо» и «Сельта». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» после 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет десять баллов в активе и борется за прописку в элитном дивизионе.

Команда занимает 19-ю позицию в таблице Ла Лиги, отставая от безопасной зоны, 17-е место, на пять очков. Общая разница мячей — 7:26.

Последние матчи: в последнем поединке «Овьедо» крупно уступила «Севилье» в 16-м туре Ла лиги со счетом 0:4. Ранее команда сыграла вничью против «Мальорки» (0:0) и уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмирован Альваро Лемос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Овьедо» после возвращения в Ла лигу рискует оформить быстрое понижение в классе и опуститься в Сегунду. Последнюю победу в чемпионате команда одержала 30 сентября над «Валенсией» (2:1). Далее кромешная тьма — десять поединков без викторий во всех турнирах.

Старый знакомый по РПЛ Хосе Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с двумя голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» идет на восьмой строчке, имея в активе 22 очка после 16-ти матчей при пяти победах, семь поединков вничью и четыре поражения. Общая разница мячей — 20:19.

Последние матчи: в последнем матче «кельты» вылетели из Кубка Испании, проиграв в серии пенальти со счетом 0:3 «Албасете». Основное время завершилось со счетом 2:2. Отметим, «Сельта» пропустила второй мяч от соперника на 90+3-й минуте и не смогла далее собраться.

Ранее команда выиграла матч у «Атлетика» из Бильбао в чемпионате со счетом 2:0 и была бита итальянской «Болоньей» в поединке Лиги Европы со счетом 1:2.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: команда чередует победы, поражения и ничьи в последних матчах. Например, в пяти крайних встречах в активе «Сельты» две победы, два матча вничью и одно поражения при общем счете 8:4.

В предстоящем матче команда выглядит как явный фаворит, однако поединок против «Альбасете» показал, что фаворит — это лишь статус на бумаге. В поединке ожидаем открытую игру от гостей.

Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.

Статистика для ставок

«Овьедо» не забивает в шести матчах к ряду

«Сельта» забивает в пяти матчах к ряду

«Овьедо» забил меньше всех в Ла лиге — семь мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.0, выигрыш «Овьедо» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.63.

Прогноз: Сыграем на победе «Сельте» в этом матче. Это основная ставка.

Ставка: Победа «Сельты» в матче за 2.08.

Прогноз: В роли дополнительной ставкой выберем фору «Сельты» в матче -1,5.

Ставка: Фора «Сельты» (-1,5) в матче за 3.65.