прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.60

18 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги конференций по футболу сыграют «Шахтер» и «Риека». Начало игры — в 23:00 мск.

«Шахтер»

Турнирное положение: «Горняки» намерены побороться за победу в турнире. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций.

При этом «Шахтер» набрал 12 очков в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горняки» разгромили «Эпицентр» (5:0).

До того команда переиграла «Хамрун» (2:0). А вот поединок с «Колосом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шахтер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Алиссон — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Горняки» пребывают в приличных кондициях. Команда не пропускает 3 матча кряду.

Причем «Шахтер» победил в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команда Арды Турана смотрится выгодно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Горняки» вполне-себе преуспевают в плане реализации.

«Риека»

Турнирное положение: «Белые» в Лиге конференций выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Риека» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Белые» сумели одолеть «Целе» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Вуковару» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Младост» (4:1).

При этом «Риека» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Белые» в последних поединках выглядели ярко. Команда побеждает уже 3 матча подряд.

При этом «Риека» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда лишь 2 мяча в основном раунде Лиги конференций.

«Белые» в 3 последних матчах забивали не меньше 3 мячей за матч. А вот не проигрывает команда 6 матчей кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Белые» намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Шахтер» не пропускает 3 матча кряду

«Белые» победили в 3 своих последних поединках

«Горняки» в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Белые» нынче заметно прибавили, к тому же имеют весьма надежные тылы.

Номинальные хозяева способны прибавить, к тому же традиционно весьма результативно атакуют.

3.60 Ничья



Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.20 ТБ 3.5



Ставка: ТБ 3.5 за 3.20