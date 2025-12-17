18 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги конференций по футболу сыграют «Шахтер» и «Риека». Начало игры — в 23:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Шахтер»

Турнирное положение: «Горняки» намерены побороться за победу в турнире.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций.

При этом «Шахтер» набрал 12 очков в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Горняки» разгромили «Эпицентр» (5:0).

До того команда переиграла «Хамрун» (2:0).  А вот поединок с «Колосом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Шахтер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Алиссон — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Горняки» пребывают в приличных кондициях.  Команда не пропускает 3 матча кряду.

Причем «Шахтер» победил в 2 своих последних поединках.  Да и вообще, команда Арды Турана смотрится выгодно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Горняки» вполне-себе преуспевают в плане реализации.

«Риека»

Турнирное положение: «Белые» в Лиге конференций выглядят скромно.  Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Риека» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов.  При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Белые» сумели одолеть «Целе» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Вуковару» (3:1).  А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Младост» (4:1).

При этом «Риека» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Белые» в последних поединках выглядели ярко.  Команда побеждает уже 3 матча подряд.

При этом «Риека» в среднем забивает аккурат гол за матч.  А вот пропустила команда лишь 2 мяча в основном раунде Лиги конференций.

«Белые» в 3 последних матчах забивали не меньше 3 мячей за матч.  А вот не проигрывает команда 6 матчей кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Белые» намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

  • «Шахтер» не пропускает 3 матча кряду
  • «Белые» победили в 3 своих последних поединках
  • «Горняки» в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Белые» нынче заметно прибавили, к тому же имеют весьма надежные тылы.

Номинальные хозяева способны прибавить, к тому же традиционно весьма результативно атакуют.

3.60НичьяСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.60 на матч «Шахтер» — «Риека»  позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.20ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.20 на матч «Шахтер» — «Риека»  позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20