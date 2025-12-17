18 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги конференций по футболу сыграют «Шахтер» и «Риека». Начало игры — в 23:00 мск.
«Шахтер»
Турнирное положение: «Горняки» намерены побороться за победу в турнире. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций.
При этом «Шахтер» набрал 12 очков в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горняки» разгромили «Эпицентр» (5:0).
До того команда переиграла «Хамрун» (2:0). А вот поединок с «Колосом» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шахтер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Алиссон — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Горняки» пребывают в приличных кондициях. Команда не пропускает 3 матча кряду.
Причем «Шахтер» победил в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команда Арды Турана смотрится выгодно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Горняки» вполне-себе преуспевают в плане реализации.
«Риека»
Турнирное положение: «Белые» в Лиге конференций выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Риека» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Белые» сумели одолеть «Целе» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Вуковару» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Младост» (4:1).
При этом «Риека» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Белые» в последних поединках выглядели ярко. Команда побеждает уже 3 матча подряд.
При этом «Риека» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда лишь 2 мяча в основном раунде Лиги конференций.
«Белые» в 3 последних матчах забивали не меньше 3 мячей за матч. А вот не проигрывает команда 6 матчей кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Белые» намерены зацепиться за заветные баллы.
Статистика для ставок
- «Шахтер» не пропускает 3 матча кряду
- «Белые» победили в 3 своих последних поединках
- «Горняки» в среднем забивают 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Белые» нынче заметно прибавили, к тому же имеют весьма надежные тылы.
Номинальные хозяева способны прибавить, к тому же традиционно весьма результативно атакуют.
Ставка: Ничья за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20