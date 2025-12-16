17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Леонеса» и «Леванте». Начало игры — в 20:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Леонеса»

Турнирное положение: «Культи» выступают во втором по рангу дивизионе.  Команда там находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Леонеса» на 3 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Культи» уступили «Уэске» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Эйбар» (2:1).  Да и поединок с «Андоррой» завершился ярким успехом (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Леонеса» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Культи» нынче выглядят относительно выгодно.  Команда до последней неудачи победила 2 раза кряду.

Причем «Леонеса» постарается дать бой «Леванте».  А вот пропускает команда чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером.  «Культи» намерены преуспеть в контригре.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Леванте» прочно окопался в зоне вылета.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Леванте» уступил «Осасуне» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Сьюдад Сьесу» (1:0).  А вот чуть ранее она была бита «Атлетиком» (0:2).

При этом «Леванте» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лягушки» нынче смотрятся бледновато.  Команде крайне натужно даются победы.

При этом «Леванте» имеет весьма скромный по именам состав.  А вот пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Команда максимально мотивирована пройти как можно дальше в Кубке страны.  А вот проблемы с реализацией никуда не делись.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Лягушки» постараются компенсировать неудачи в чемпионате.

Статистика для ставок

  • «Культи» до последней коллизии победили 2 раза подряд
  • «Лягушки» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
  • «Леванте» забивает в среднем один мяч за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Леванте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.61.

Прогноз: «Лягушки» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости намерены реабилитироваться за неудачи в чемпионате, да и «культи» не блещут стабильностью результатов.

2.54П2Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.54 на матч «Леонеса» — «Леванте»  позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Леванте» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.30ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Леонеса» — «Леванте»  принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30