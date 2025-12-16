17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Леонеса» и «Леванте». Начало игры — в 20:00 мск.
«Леонеса»
Турнирное положение: «Культи» выступают во втором по рангу дивизионе. Команда там находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Леонеса» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Культи» уступили «Уэске» (0:2).
До того команда сумела переиграть «Эйбар» (2:1). Да и поединок с «Андоррой» завершился ярким успехом (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Леонеса» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Культи» нынче выглядят относительно выгодно. Команда до последней неудачи победила 2 раза кряду.
Причем «Леонеса» постарается дать бой «Леванте». А вот пропускает команда чаще гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Культи» намерены преуспеть в контригре.
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Леванте» прочно окопался в зоне вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Леванте» уступил «Осасуне» (0:2).
До того команда сумела переиграть «Сьюдад Сьесу» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Атлетиком» (0:2).
При этом «Леванте» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лягушки» нынче смотрятся бледновато. Команде крайне натужно даются победы.
При этом «Леванте» имеет весьма скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч.
Команда максимально мотивирована пройти как можно дальше в Кубке страны. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лягушки» постараются компенсировать неудачи в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Культи» до последней коллизии победили 2 раза подряд
- «Лягушки» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
- «Леванте» забивает в среднем один мяч за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Леванте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.61.
Прогноз: «Лягушки» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости намерены реабилитироваться за неудачи в чемпионате, да и «культи» не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Леванте» за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30