17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» (жен) и ПСЖ (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Бенфика» (жен)

Турнирное положение: Лиссабонки не радуют результатами. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Бенфика» (жен) набрала лишь один балл в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонки одолели «Дамаенсе» (2:0).

До того команда была бита «Барселоной» (1:3). А вот поединок с «Брагой» завершился паритетом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бенфика» (жен) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонки нынче не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Бенфика» (жен) имеет проблемы с надежностью тылов. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Лиссабонки мотивированы поправить свое турнирное положение.

ПСЖ (жен)

Турнирное положение: Парижане в Женской Лиге чемпионов выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ (жен) в 5 матчах турнира набрал один зачётный балл. При этом команда сумела отличиться всего 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане не сумели одолеть «Монпелье» (2:2).

До того команда расписала паритет с «Лувеном» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Марселю» (5:1).

При этом ПСЖ (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане в последних поединках смотрелись достаточно монолитно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом ПСЖ (жен) никак не может наладить игру в обороне. В Женской Лиге чемпионов команда пропустила 11 раз.

Парижане явно настроены запрыгнуть в топ-12. Вот только шансы на это тают, словно прошлогодний снег.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Парижанам непременно нужно рисковать.

Парижанки не проигрывают 4 матча кряду

И те, и другие пропускают в среднем 2 гола за матч

Обе команды в Женской Лиге чемпионов забивают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: Парижанки явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости в последнее время поднаторели в плане результатов, да и лиссабонки не особенно стабильны.

Ставка: Победа ПСЖ (жен) за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54