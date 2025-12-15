прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.80

16 декабря в международном товарищеском матче по футболу сыграют Египет и Нигерия. Начало игры — в 21:00 мск.

Египет

Турнирное положение: «Фараоны» пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Египет на 5 очков опередил ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фараоны» уступили Иордании (0:3).

До того команда не сумела переиграть ОАЭ (1:1). Да и поединок с Кувейтом завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 3 ничьих. В этих поединках Египет забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фараоны» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 5 своих последних матчах.

Причем Египет традиционно сложно противостоит Нигерии. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фараоны» намерены прервать серию своих неудач.

Нигерия

Турнирное положение: «Суперорлы» не сумели квалифицироваться на чемпионат мира. Команда уступила путь на Мундиаль сборной ДР Конго.

Причем Нигерия заняла 2 место в своей отборочной группе. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Нигерия в серии пенальти уступила ДР Конго.

До того команда в овертайме переиграла Габон (4:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Бенину» (4:0).

При этом Нигерия в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Суперорлы» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда способна прибавить в плане реализации.

При этом Нигерия довольно надежно обороняется. Команда пропускает в среднем реже одного мяча за матч.

Команда в двух последних очных поединках одолела египтян. А вот не пропускает команда от «фараонов» уже без малого 10 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Суперорлы» попытаются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Фараоны» не побеждали в 5 своих последних матчах

«Суперорлы» одолели египтян в 2 последних очных поединках

Нигерия не проигрывает уже 4 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 2.71, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.75 и 1.40.

Прогноз: Нигерия прекрасно атакует, и наверняка постарается проявить свои лучшие качества.

Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «фараонов» в последнее время не блещет монолитностью.

3.80 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч Египет — Нигерия принесёт чистый выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Победа Нигерии за 3.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.75 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Египет — Нигерия позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75