прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.06

16 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги сыграют «Кардифф Сити» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Кардифф Сити» начал свой путь в Кубке лиги с первого раунда, выбив на пути к четвертьфиналу «Суиндон Таун» (2:1), «Челтенхэм» (3:0), «Бернли» (2:1) и «Рексэм» (2:1).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кардифф» обыграл в результативном матче Первой лиги «Донкастер» — 4:3.

До того команда в своем дивизионе также обыграла «Стивенэйдж» (1:0) и «Хаддерсфилд» (3:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кардифф Сити» уверенно идет к тому, чтобы вернуться в Чемпионшип, лидируя в Первой лиге с отрывом от второго очка на 4 балла.

Нет сомнений, что валлийцы вернуться во второй эшелон английского футбола, а также дадут бой «Челси» в четвертьфинале.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» начал свой путь в Кубке лиги с 1/16 финала, по очереди обыграв «Линкольн» (2:1) и «Вулверхэмптон» (4:3).

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Эвертон» (2:0).

До того команда проиграла «Аталанте» (1:2) в Лиге чемпионов и разошлась миром с «Борнмутом» в АПЛ (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челси» в последних поединках смотрелись бледновато, но победа в последней встрече внушает оптимизм.

«Синие», безусловно, остаются грозной силой в английском футболе, способные бороться за победы в каждом из турниров.

Статистика для ставок

«Челси» выиграл только один матч из пяти последних

«Кардифф Сити» проиграл один из семи последних встреч

«Кардифф» забивает в восьми матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.34.

Прогноз: Разница в классе между командами очевидна, «Челси» без особых сюрпризов выйдет в полуфинал Кубка лиги.

2.06 Победа «Челси» с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Кардифф Сити» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Челси» с форой -2 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют друг другу.

2.18 Обе забьют — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Кардифф Сити» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Обе забьют — Да за 2.18