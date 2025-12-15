16 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги сыграют «Кардифф Сити» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск.
«Кардифф Сити»
Турнирное положение: «Кардифф Сити» начал свой путь в Кубке лиги с первого раунда, выбив на пути к четвертьфиналу «Суиндон Таун» (2:1), «Челтенхэм» (3:0), «Бернли» (2:1) и «Рексэм» (2:1).
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кардифф» обыграл в результативном матче Первой лиги «Донкастер» — 4:3.
До того команда в своем дивизионе также обыграла «Стивенэйдж» (1:0) и «Хаддерсфилд» (3:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кардифф Сити» уверенно идет к тому, чтобы вернуться в Чемпионшип, лидируя в Первой лиге с отрывом от второго очка на 4 балла.
Нет сомнений, что валлийцы вернуться во второй эшелон английского футбола, а также дадут бой «Челси» в четвертьфинале.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» начал свой путь в Кубке лиги с 1/16 финала, по очереди обыграв «Линкольн» (2:1) и «Вулверхэмптон» (4:3).
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Эвертон» (2:0).
До того команда проиграла «Аталанте» (1:2) в Лиге чемпионов и разошлась миром с «Борнмутом» в АПЛ (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Челси» в последних поединках смотрелись бледновато, но победа в последней встрече внушает оптимизм.
«Синие», безусловно, остаются грозной силой в английском футболе, способные бороться за победы в каждом из турниров.
Статистика для ставок
- «Челси» выиграл только один матч из пяти последних
- «Кардифф Сити» проиграл один из семи последних встреч
- «Кардифф» забивает в восьми матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.34.
Прогноз: Разница в классе между командами очевидна, «Челси» без особых сюрпризов выйдет в полуфинал Кубка лиги.
Ставка: Победа «Челси» с форой -2 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.18