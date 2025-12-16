Команда Марески играет в четвертьфинале с клубом Первой лиги

Четвертьфинал Кубка английской лиги в Кардиффе — редкий случай, когда на этой стадии турнира встречаются клубы из разных дивизионов. Для «Челси» это шанс выйти в полуфинал и закрепить возвращение победного ритма, для «Кардиффа» — возможность продлить сказочный кубковый путь и вновь напомнить о себе на национальной арене. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

75' ГООООООООООООЛ! Сравнивает «Кардифф», интрига живёт! Тёрнбулл блестяще открылся за спину Гюсто и головой в падении пробил после навеса Перри! 1:1!

75' Бадиашиль забросил на Гарначо, слишком сильный получился пас.

74' Тосин головой скинул на дальнюю штангу, Колвилл отправил мяч на ещё один угловой.

73' Лоулор заблокировал удар Гарначо, на угловой ушёл мяч.

72' Ох, чуть в свои ворота не срезал Бейган! Отобрал мяч у Мало Гюсто и немного мимо нижнего угла пробил, Тротт бы не среагировал.

70' Не прошёл прострел с левого фланга, Йоргенсен уверенно на выходе играет.

Статистика матча 2 Удары в створ 4 4 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 4 Фолы 8

68' Колвилл нарушил правила в атаке, сбил Хато у штрафной «Челси».

66' У «Челси» Нету и Гюсто выходят вместо Буонанотте и Гиттенса.

65' Йоргенсен неидеально сыграл на выходе, но повезло с отскоком — мимо всех футболистов «Кардиффа» пролетел мяч.

65' Уиллок мягко пытался закрутить в дальний угол, попал в Кайседо.

64' «Кардифф» подаст угловой.

63' Блестяще на выходе сыграл Тротт, опередил Гарначо в своей штрафной.

60' С левой бил издали Буонанотте, Тротт спас!

57' ГОООООООЛ! Впереди «Челси»! Лоулор грубо ошибся на своей половине, Буонанотте перехватил, отдал в штрафную на Гарначо — а тот с левой пробил в дальний угол. 0:1!

57' Гарначо пробил с левой из-за штрафной, накрыл защитник.

56' У «Кардиффа» вместо Робинсона и Дэвиса выходят Салех и Уиллок.

55' Угловой заработал «Челси».

54' Тротт спасает «Кардифф»! Буонанотте отлично отдал в штрафную на Гарначо, тот пробил в касание, в ближнем углу отбил кипер!

52' Кайседо убрал под левую и пробил из-за штрафной, защитник накрыл.

50' Йоргенсен забрал мяч после прострела с правого фланга.

48' Сантос нарушил правила и вроде бы сорвал атаку «Кардиффа», но без жёлтой оставил момент арбитр.

46' Второй тайм! У «Челси» вместо Гиу и Джорджа вышли Педро и Гарначо.

45+1' Перерыв! Минимальное количество моментов после первого тайма, «Кардифф» даже выглядит чуть лучше по игре. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Чемберс скидывал мяч в центр штрафной после подачи со штрафного – в руки Йоргенсену.

45' Кайседо получил жёлтую за разговоры с арбитром.

45' Эшфорд получил по ногам от Хато на углу штрафной «Челси».

44' Издали пробил Тёрнбулл, сильно мимо ворот отправил мяч.

42' Эшфорд пытался обыграть защитника у штрафной соперника, но пробросил мяч силишком сильно – за пределы поля.

42' Ачемпонг не догнал мяч на правом фланге, за лицевую упустил.

40' «Кардифф» достаточно уверенно играет в первом тайме, буквально ни одного опасно момента не дали создать гостям.

37' Не прошёл навес от Джорджа в штрафную.

34' После рикошета от ноги Кайседо мяч едва не влетел в ближний угол ворот «Челси»! Йоргенсен успел сложиться!

31' Гиу пробил с острого угла левой ногой, Тротт на месте!

30' Офсайд зафиксировал арбитр у Чемберса, на него пошла подача со штрафного.

29' Сантос нарушил правила на левом фланге, шанс со стандарта у «Кардиффа» будет.

28' Буонанотте у боковой линии сбил Эшфорда, в этот раз без карточки оставил эпизод арбитр.

27' Жёлтую карточку получает Каллум Чемберс, жёстко подкатился сзади под Буонанотте.

24' Эшфорд забросил на Дэвиса за спину защитникам, тот пробил сильно, но мимо ворот «Челси».

22' Джордж бил с правой ноги из штрафной, мяч застрял в толпе защитников.

20' Джордж навесил в штрафную, снова мяч перелетел Гиу.

19' Перри забрасывал вперёд, Бадиашиль перехватил пас.

17' Гиу в офсайд попал, пока тяжело даётся игра испанцу.

16' Жёлтую карточку получил Дэвис.

15' Не получился навес в штрафную у Гиттенса.

12' Эшфорд с линии штрафной бил в правый верхний угол, Йоргенсен потащил.

11' Бадиашиль в касание пробил с левой после паса с углового – выше ворот.

10' Гиу потерял мяч у границы штрафной, пытался развернуться и выйти на удар.

08' Робинсон пробил головой, на месте Йоргенсен!

06' Гиттенс пробил с угла штрафной, заблокировал защитник.

04' Джордж нарушил правила, пока что без жёлтой карточки.

02' В офсайд попал Тайрик Джордж.

01' Стартовый свисток звучит, поехали!

До матча

22:55 В Кардиффе классическая погода для британского мидвика: около 3 градусов, туман, а по ходу матча ожидается дождь.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Тони Харрингтон, ассистенты — Стивен Мередит и Сиан Мэсси-Эллис, четвёртый арбитр — Томас Кёрк. ВАР на игре не работает.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Челси»: Йоргенсен, Хато, Бадиашиль, Тосин, Ачемпонг, Сантос, Кайседо, Гиттенс, Буонанотте, Эстевао, Гиу.

«Кардифф»: Тротт, Перри Нг, Лоулор, Чемберс, Бейган, Уинтл, Колуилл, Тёрнбулл, Эшфорд, Дэвис, Робинсон.

«Кардифф»

Команда Брайана Барри-Мёрфи подходит к матчу в отличном настроении. «Кардифф» уверенно лидирует в Первой лиге, выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах и находится в состоянии редкой для клуба стабильности. Кубок лиги уже принёс валлийцам несколько громких моментов, победы над «Бёрнли» и «Рексемом» сделали «Кардифф» самым низкорейтинговым участником четвертьфиналов и усилили ощущение, что нынешний розыгрыш может стать особенным.

Исторический контекст тоже играет на стороне хозяев. «Кардифф» дважды доходил до четвертьфиналов Кубка лиги — и оба раза проходил дальше. Последний крупный кубковый успех датируется сезоном-2011/12, когда команда добралась до финала. При этом кадровая ситуация добавляет сложности, Омари Келлиман не может сыграть против клуба, которому принадлежит его контракт, а Рубин Колуилл по-прежнему травмирован. Тем не менее текущая форма и уверенность в собственных силах позволяют хозяевам рассматривать матч не как формальность, а как реальный шанс пройти в полуфинал.

«Челси»

Для команды Энцо Марески поездка в Кардифф — прежде всего проверка глубины состава и концентрации. «Челси» не слишком убедительно прошёл предыдущие раунды Кубка лиги, но кубковый формат традиционно благосклонен к лондонцам, клуб выиграл пять последних четвертьфиналов турнира и регулярно доходит до поздних стадий. Победа над «Эвертоном» в чемпионате помогла прервать неудачную серию и несколько снизила напряжение вокруг команды и её тренера.

Ротация почти неизбежна. У «Челси» плотный календарь, впереди важные матчи в Премьер-лиге, поэтому Мареска, вероятно, сделает ставку на смешанный состав, сочетая молодых игроков и тех, кому нужна игровая практика. При этом разница в классе и опыте остаётся значительной, даже несмотря на статус выездного матча и непростую атмосферу на «Кардифф Сити Стэдиум».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.06.