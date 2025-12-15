прогноз на матч Кубка Бразилии, ставка за 2.40

15 декабря в 1/2 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Васко да Гама». Начало игры — в 02:30 мск.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флу» провели довільно продуктивный сезон. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Флуминенсе» на 6 очков отстал от топ-3. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Флу» уступили «Васко да Гама» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Баие» (2:0). Да и поединок с «Гремио» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Флуминенсе» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Флу» относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последней неудачи победила трижды кряду.

Причем «Флуминенсе» традиционно неудачно противостоит «Васко». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Флу» намерены отыграть гандикап в один мяч.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Адмиралы» в чемпионате выступили скромно. Команда финишировали на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Васко да Гама» на 2 зачетных пункта опередила зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Васко да Гама» одолел «Флу» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Атлетико Минейро» (0:5). А вот чуть ранее она была бита «Мирасолом» (0:2).

При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Адмиралы» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда имеет сложности с надежностью тылов.

При этом «Васко да Гама» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Команда до последней виктории уступила 2 раза подряд. Да и желание забраться в финал Кубка страны у нее огромное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Адмиралы» явно не собираются действовать лишь на удержание добытого преимущества.

Статистика для ставок

«Флу» до последней коллизии победили 3 раза кряду

«Адмиралы» до последнего успеха уступили дважды подряд

«Васко да Гама» одолел «Флу» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Флу» нынче выглядит вполне прилично, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и всеми силами постараются пробиться в финал Кубка страны.

Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25