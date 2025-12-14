прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.75

14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» пока сражаются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лесники» переиграли «Утрехт» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Эвертону» (0:3). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с провальными.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лесники» намерены оторваться от опасной зоны.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в текущем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» на 3 зачетных пункта отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» одолела пражскую «Славию» (3:0).

До того команда сумела переиграть «Брентфорд» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ньюкаслом» (2:2).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Деян Кулусевски, Иенома Удоги — травмированы.

Состояние команды: «Шпоры» в последних поединках смотрелись весьма монолитно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Тоттенхэм» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда в двух последних очных встречах уступила «Ноттингем Форесту». Да и мотивация подтянуться к зоне еврокубков у «шпор» огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шпоры» твердо намерены продолжить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Шпоры» победили в 2 своих последних поединках

«Лесники» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

«Ноттингем Форест» уступил «шпорам» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Шпоры» нынче пребывают на эмоциональном подъеме, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Ноттингем Фореста» не блещет монолитностью.

2.75 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00