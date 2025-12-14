14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» пока сражаются за сохранение прописки в элите.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» на 2 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Лесники» переиграли «Утрехт» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Эвертону» (0:3).  А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» крайне нестабильны.  Команда чередует яркие поединки с провальными.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Тоттенхэму».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Лесники» намерены оторваться от опасной зоны.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в текущем сезоне выглядят не столь выгодно.  Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» на 3 зачетных пункта отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Тоттенхэм» одолела пражскую «Славию» (3:0).

До того команда сумела переиграть «Брентфорд» (2:0).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ньюкаслом» (2:2).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Деян Кулусевски, Иенома Удоги — травмированы.

Состояние команды: «Шпоры» в последних поединках смотрелись весьма монолитно.  Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Тоттенхэм» имеет не столь надежные тылы.  Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда в двух последних очных встречах уступила «Ноттингем Форесту».  Да и мотивация подтянуться к зоне еврокубков у «шпор» огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Шпоры» твердо намерены продолжить свой победный сериал.

Статистика для ставок

  • «Шпоры» победили в 2 своих последних поединках
  • «Лесники» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
  • «Ноттингем Форест» уступил «шпорам» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Шпоры» нынче пребывают на эмоциональном подъеме, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Ноттингем Фореста» не блещет монолитностью.

2.75П2Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.75 на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»  принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00