14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» в текущем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков за тринадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 20:22.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв дома «Зальцбург» в Лиге Европы — 1:0.

До того команда проиграла «Хайденхайму» (0:2) в Бундеслиге и обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Фрайбург» неплохо идет по сезону, но выступления в нескольких турнирах дают побочный эффект в виде места в середине таблицы.

Команда, безусловно, способна бороться за место в еврокубках по итогам текущего сезона.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 28 очков за 13 встреч, и имеет положительную разницу мячей 23:11.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв на своем поле вничью с «Буде-Глимтом» — 2:2.

До того команда обыграла «Хоффенхайм» (2:0) в Бундеслиге и проиграла «Байеру» (0:1) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Боруссия», безусловно, будет бороться за место в топ-4 по итогам сезона как минимум.

Вряд ли стоит ожидать от подопечных Нико Ковача чудесного прорыва, который даст шанс на чемпионство, но за второе место команда способна цепляться.

Статистика для ставок

«Фрайбург» проиграл один матч из пяти последних играх

«Боруссия» забивает во всех гостевых встречах

Последний матч между командами завершился победой «Боруссии» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.55, а победа «Фрайбурга» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

Прогноз: «Боруссия» исправно забивает в гостях и эта встреча не станет исключением.

Ставка: Тотал «Боруссии» больше 1,5 за 1.93.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Боруссия» одержит уверенную победу

Ставка: Победа «Боруссии» с форой -1,5 за 3.60