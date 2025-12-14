14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» в текущем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков за тринадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 20:22.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв дома «Зальцбург» в Лиге Европы — 1:0.
До того команда проиграла «Хайденхайму» (0:2) в Бундеслиге и обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированных нет
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фрайбург» неплохо идет по сезону, но выступления в нескольких турнирах дают побочный эффект в виде места в середине таблицы.
Команда, безусловно, способна бороться за место в еврокубках по итогам текущего сезона.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 28 очков за 13 встреч, и имеет положительную разницу мячей 23:11.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв на своем поле вничью с «Буде-Глимтом» — 2:2.
До того команда обыграла «Хоффенхайм» (2:0) в Бундеслиге и проиграла «Байеру» (0:1) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Боруссия», безусловно, будет бороться за место в топ-4 по итогам сезона как минимум.
Вряд ли стоит ожидать от подопечных Нико Ковача чудесного прорыва, который даст шанс на чемпионство, но за второе место команда способна цепляться.
Статистика для ставок
- «Фрайбург» проиграл один матч из пяти последних играх
- «Боруссия» забивает во всех гостевых встречах
- Последний матч между командами завершился победой «Боруссии» со счетом 4:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.55, а победа «Фрайбурга» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.
Прогноз: «Боруссия» исправно забивает в гостях и эта встреча не станет исключением.
Ставка: Тотал «Боруссии» больше 1,5 за 1.93.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Боруссия» одержит уверенную победу
Ставка: Победа «Боруссии» с форой -1,5 за 3.60