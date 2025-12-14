В воскресенье, 14 декабря, «Фрайбург» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
25' Удар головой после подачи углового «Фрайбурга» нанес Кюблер, мяч зацепив по пути игрока гостей пролетел мимо створа ворот.
24' Удар Эмре Джана с линии штрафной «Фрайбурга» не получился сильным, в падении поймал мяч вратарь Атуболу.
24' Попытка позиционной атаки «Фрайбурга», пока мяч на своей половине поля контролируется.
22' Продолжается игра с преимуществом «Боруссии».
21' Удар Чуквуэмеки из пределов штрафной «Фрайбурга», после разыгранной стеночки с Гирасси, мяч в штангу ворот хозяев попал.
17' Удар Гирасси головой из пределов штрафной «Фрайбурга», мяч над перекладиной полетел.
17' Продолжаются атаки «Боруссии», держатся в обороне хозяева.
14' Рюэрсон вырвался на ударную позицию за пределами штрафной «Фрайбурга», но в момент нанесения удара поскользнулся.
13' Позиционная атака «Боруссии».
11' Желтую карточку показал судья Яну Коуто.
11' Желтая карточка показана Йохану Манзамби.
10' Манзамби ворвался в штрафную «Боруссии» и пробил в ближний угол ворот, на месте вратарь гостей Кобель.
09' Подача Коуто в штрафную «Фрайбурга», уверенно руками поймал мяч вратарь хозяев Ноа Атуболу.
08' Инициатива у «Боруссии», от обороны играет «Фрайбург».
05' Серу Гирасси головой пробил из пределов штрафной «Фрайбурга», мяч рядом со штангой пролетел.
05' Мяч под контролем игроков «Фрайбурга», включившись в прессинг футболисты «Боруссии» спешат вернуть его себе.
03' С мячом футболисты «Боруссии», захватили гости территорию.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Боруссии».
До матча
17:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
17:20 Матч пройдет на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбурге-им-Брайсгау, вмещающем 34 700 зрителей.
17:10 Главным судьей матча будет Феликс Цвайер из Берлина.
Стартовые составы команд
«Фрайбург»: Атуболу, Кюблер, Гинтер, Юнг, Гюнтер, Трой, Эггештайн, Остерхаге, Манзамби, Судзуки, Хёлер.
«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек, Рюэрсон, Коуто, Джан, Нмеча, Чуквуэмека, Беллингем, Гирасси, Силва.
«Фрайбург»
«Фрайбург» в текущем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков за тринадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 20:22. Свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв дома «Зальцбург» в Лиге Европы — 1:0. До того команда проиграла «Хайденхайму» (0:2) в Бундеслиге и обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в Кубке Германии.
«Фрайбург» неплохо идет по сезону, но выступления в нескольких турнирах дают побочный эффект в виде места в середине таблицы. Команда, безусловно, способна бороться за место в еврокубках по итогам текущего сезона.
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 28 очков за 13 встреч, и имеет положительную разницу мячей 23:11. Предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв на своем поле вничью с «Буде-Глимтом» — 2:2. До того команда обыграла «Хоффенхайм» (2:0) в Бундеслиге и проиграла «Байеру» (0:1) в Кубке Германии.
«Боруссия», безусловно, будет бороться за место в топ-4 по итогам сезона как минимум. Вряд ли стоит ожидать от подопечных Нико Ковача чудесного прорыва, который даст шанс на чемпионство, но за второе место команда способна цепляться.
Личные встречи
В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. Обо раза победила «Боруссия», дома 4:0, на выезде 1:4.
За всю историю команды сыграли 53 матча. В 35 играх победила «Боруссия», в 6 «Фрайбург», оставшиеся 12 матчей завершились вничью.
