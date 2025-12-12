ставка за 2.54 на матч Ла Лиги

13 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» намерены побороться за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» на 4 очка отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Городские» уступили «Вильярреалу» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Навалькарнеро» (3:2). Да и поединок с «Эльче» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хетафе» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Городские» нынче выглядят довольно прилично. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Хетафе» традиционно неудачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» намерены подобраться к заветной зоне еврокубков.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» намерены выйти в еврокубки. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 4 зачетных пункта отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эспаньол» одолел «Райо Вальекано» (1:0).

До того команда сенсационно уступила «Балеаресу» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сельте» (1:0).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Попугаи» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда способна дать бой кому угодно.

При этом «Эспаньол» имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда победила в трех своих последних матчах Ла Лиги. Причем в них она пропустила всего один мяч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Попугаи» попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Городские» в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Эспаньол» победил в 3 своих последних поединках чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 2.83, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.85 и 1.38.

Прогноз: «Городские» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к зоне еврокубков, да и «попугаям» явно недостает пресловутой монолитности.

2.54 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Хетафе» — «Эспаньол» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Хетафе» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.85 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Хетафе» — «Эспаньол» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.85