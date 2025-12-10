ESPN объясняет, почему матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» может стать последним для Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского «Реала».

Вскоре после того, как в августе 2014 года Пеп Гвардиола выманил Хаби Алонсо из «Реала», чтобы сделать его ключевым полузащитником «Баварии», каталонец признался: «Если я смогу помочь своему игроку стать тренером, внеся вклад в его развитие, я буду счастлив. Йохан Кройф и другие сделали это для меня, и теперь мой долг — передать эстафету дальше».

Алонсо учился, впитывал знания и в итоге переписал историю с леверкузенским «Байером», чтобы оказаться там, где он сейчас — в роли преемника Карло Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу».

Однако сейчас ему не позавидуешь. Похоже, всё идет к тому, что «Реал» попрощается с учеником Пепа.

В одном из недавних интервью Хаби Алонсо поделился воспоминаниями о работе под руководством Гвардиолы: «Мне было 32, за плечами уже была большая карьера, но за те два-три года я действительно узнал так много нового».

Всё это придает первой встрече учителя и ученика горько-сладкий привкус. Вечные победители Лиги чемпионов с содроганием ждут встречи с грозным «Манчестер Сити». В отличие от соперника, «Реал» — и особенно Алонсо — по горло увязли в проблемах.

Хаби Алонсо и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Сложно представить более кошмарную подготовку к важнейшему матчу Лиги чемпионов против «Сити».

Судите сами: всего одна победа в пяти последних матчах на внутренней арене; три нелепых гола, пропущенных от скромного «Олимпиакоса»; безвольное поражение от «Сельты» в минувшее воскресенье; потеря физической и ментальной дисциплины, вылившаяся в три (!) красные карточки в игре против команды из Виго; травма Эдера Милитао, который, возможно, выбыл до конца сезона; и, наконец, неприятная ситуация в турнирной таблице Ла Лиги — «Барселона» всего за пять туров превратила свое отставание в пять очков в преимущество в четыре балла и поднялась на вершину.

Если существует подготовка хуже этой, то мы хотели бы о ней узнать.

Времени и информационного шума будет предостаточно, чтобы оценить шансы Алонсо удержаться на посту, если в среду случится очередной провал.

Бессмысленно добавлять что-то к бесконечным и неприятным спекуляциям о прочности положения Алонсо и том весьма пресном футболе, который показывает его команда.

Но, будь мы на месте президента клуба Флорентино Переса, мы бы поддержали Алонсо, укрепили его позиции, дали карт-бланш на перестройку состава и оценивали результаты только спустя два сезона.

Но, как сказал сам Алонсо, когда его в последний раз спросили об этом: «Я прекрасно понимают, где я нахожусь».

Хаби Алонсо globallookpress.com

Это означает, что он находится в клубе, президент которого ненавидит терпеть и ждать. В клубе, где всё, кроме тотального доминирования в Испании и Европе, воспринимается как личное унижение.

Перес не только верит, но и обычно доказывает на деле, что смена тренера спустя всего несколько месяцев может быть решением, а не симптомом проблемы.

Только за время его правления у «Реала» было 10 тренеров, которые продержались от трех месяцев до года.

Всё это вовсе не означает, что «Манчестер Сити» — даже под руководством такого гения, как Гвардиола, который восхищается Алонсо и был его наставником, — автоматически приедет и подтолкнет 43-летнего баска к краю пропасти.

«Реал» обычно встречает «Ман Сити» в столице Испании как незваных выскочек: множество побед, всего одно домашнее поражение и привычка отгружать «горожанам» по три мяча. Иногда — при самых драматичных обстоятельствах.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Есть и доля иронии в том, что когда команда Гвардиолы в последний раз играла в Лиге чемпионов (пару недель назад), она проиграла дома именно тому клубу, который Алонсо превратил из вечных неудачников в чемпионов. «Манчестер Сити» уступил «Байеру» со счетом 0:2 — и это один из самых неожиданных результатов текущей кампании.

Так что не стоит подходить к этому матчу с мыслью, что «Сити» обязательно победит.

Другой вопрос, что есть суровые факты, которые подталкивают именно к этому выводу. А значит, и к мысли о том, что по текущему положению Алонсо может быть нанесен смертельный удар. И нанесет его тот самый человек, который в мае говорил: «Любой тренер, который имел удовольствие тренировать Хаби, не сомневался, что он станет тренером».

Высшая похвала от верховного жреца футбольной мысли.

Тем не менее, прямо сейчас «Мадрид» выглядит разобщенным, небрежным и чрезмерно зависимым от Килиана Мбаппе (они выиграли всего два матча из 21, в которых француз не забивал). Это команда эпизодов, а не магии или четкой структуры. У них слабый прессинг, они измучены постоянными травмами, газон «Бернабеу» для них скорее враг, чем друг, и если Тибо Куртуа проведет неудачный матч — они точно станут легкой добычей.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Да, эта версия «Манчестер Сити» Гвардиолы далека от его самых совершенных, убойных и стабильных образцов. Но правда в том, что Пеп гениален в анализе слабостей соперника, в разработке идеально точной стратегии для нанесения удара и в том, как он вдалбливает своим игрокам мысль: «Именно так мы сможем победить».

Вспоминая время, когда он учился у Гвардиолы, Алонсо не так давно сказал: «С точки зрения понимания игры — понимания, объяснения и предвидения — Пеп опередил свое время. И, на мой взгляд, опережает до сих пор».

Одна ключевая фраза всплывает в памяти, помогая понять дилемму, стоящую перед Алонсо прямо сейчас. Как бы ни был силен «Сити» — жесткий, работоспособный, отлично обученный соперник, — факт остается фактом: собственный состав Алонсо играет ниже своих возможностей. Команда, похоже, не убеждена в правильности его тренерских идей.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Будучи игроком Гвардиолы в «Баварии», Алонсо говорил: «Пеп доминирует во всех аспектах футбола, но он не навязывает свою философию игрокам — он убеждает их в ней».

Сейчас же предельно ясно другое: в Мадриде именно Алонсо, а не его игрокам, пришлось адаптироваться и перекраивать свои идеи, пусть даже временно.

Сегодняшний футбол очень требователен. Это как шахматная партия с множеством фигур, разными досками и контекстами. Ты должен убедиться, что игроки разделяют твое видение. Потому что у меня может быть фантастическая идея, но если команда ее не примет, реализовать ее будет очень сложно. Хаби Алонсо Главный тренер «Реала»

Честно говоря, со стороны кажется, что есть игроки, которые либо не могут смириться с философией тренера, либо просто не способны ее применить.

И последнее сравнение с Гвардиолой. Когда каталонец возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, ему прямым текстом сказали: клуб не готов и не сможет удовлетворить его требования по перестройке состава так быстро, как он хочет. Боссы и владельцы «Сити» объяснили, что будет как минимум 12-месячный период, когда они проявят предельное терпение к нему, к имиджу команды, количеству трофеев и результатам. Но и он должен быть терпелив к ним.

Обе стороны сдержали слово, и — о чудо! — «Ман Сити» превратился в настоящую сокрушительную силу в английском и европейском футболе, доказав, что терпение — это добродетель.

Флорентино Перес globallookpress.com

В Мадриде такой культуры не существует, что, надо признать, отчасти и объясняет их постоянные успехи вопреки всему.

Гвардиола, проработав тренером всего год, смог указать на дверь Роналдиньо и Деку, так как был уверен: его тогдашнему клубу, «Барселоне», это пойдет на пользу, а его авторитет укрепится.

Однако к бывшему ученику Пепа такие условия неприменимы, потому что «Мадрид», откровенно говоря, уникален. Это в первую очередь клуб президента, затем — игроков. Тренер же вечно вынужден толкаться локтями с фанатами и СМИ, чтобы стать хотя бы третьей по значимости силой.

Конечно, здесь есть и «вторая сюжетная линия»: битва двух бомбардиров-гигантов, Мбаппе и Эрлинга Холанна. Они сойдутся лицом к лицу всего в четвертый раз, и теперь это еще и «разогрев» перед матчем Франция — Норвегия на групповом этапе чемпионата мира следующим летом.

Прогнозы и ставки на футбол

Мбаппе жаждет повторить достижение Холанна, наконец-то став победителем Лиги чемпионов. Он будет рассматривать предстоящий матч как возможность застолбить за собой территорию.

А Алонсо? Ему нужно, чтобы француз, его главная шахматная фигура, провел мастер-класс. Чтобы заглушить информационный шум вокруг клуба и дать тренеру немного того самого неуловимого терпения, пока «Мадрид» пытается нащупать хоть что-то похожее на стабильность и позитивную динамику.