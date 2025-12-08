10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы прогнозировано в настоящий момент входят в число команд, которые выйдут сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сейчас в активе мадридского коллектива 12 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице. «Сливочные» смогли 12 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах испанского чемпионата «королевский клуб» уступил «Сельте» (0:2), разгромил «Атлетик» (3:0) и сыграл вничью с «Жироной» (1:1).

В Лиге чемпионов же команда из Мадрида уступила «Ливерпулю» (0:1) и обыграла «Олимпиакос» (4:3).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Давид Алаба, Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд и Эдер Милитао.

Состояние команды: если говорить о Лиге чемпионов, то тут у подопечных Хаби Алонсо все стабильно и хорошо. «Реал» должен выходить в плей-офф и делать это без особых проблем.

А вот в чемпионате «Реал» стартовал отлично, но в последнее время притормозил и выиграл только один матч из последних пяти. Это позволило «Барселоне» не только догнать «Реал», но и оторваться на четыре очка.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» пока что не проходят сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в целом с выходом в плей-офф у команды из Манчестера проблем быть не должно.

Сейчас в активе «Сити» 10 очков и девятая строчка в турнирной таблице. За пять матчей манчестерцы забили 10 мячей, а пропустили всего пять.

Последние матчи: в прошлых турах АПЛ «голубые» смогли победить «Сандерленд» (3:0), «Фулхэм» (5:4) и «Лидс» (3:2).

В Лиге чемпионов же манчестерский коллектив проиграл «Байеру» (0:2), но выиграл у «Боруссии» (4:1).

Не сыграют: в лазарете Матео Ковачич и Калвин Филлипс.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы стартовали в текущем сезоне АПЛ неудачно, но последние результаты позволили «Манчестер Сити» выйти на второе место и приблизиться к лидирующему «Арсеналу» на расстояние двух очков.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» должен без особых проблем выходить в плей-офф. Желательно, сразу в 1/8 финала турнира, но там уж как получится. В любом случае, «Манчестер Сити», как и всегда, фаворит во всех турнирах, в которых участвует.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл только 2 из последних 7 матчей

«Манчестер Сити» выиграл 3 последних матча

В последнем очном матче «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.90, а победа «Манчестер Сити» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: обе команды топовые и примерно равные, поэтому видится ничейный результат.

3.90 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч «Реал» — «Манчестер Сити» позволит вывести на карту выигрыш 2900₽, общая выплата — 3900₽

Ставка: ничья за 3.90.

Прогноз: атака обеих команд выглядит лучше защиты, поэтому ждем результативный матч.

2.20 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Реал» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.