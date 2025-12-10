На «Бернабеу» — снова европейская классика. «Реал Мадрид» входит в игру на фоне тревожного спада и потерь, пытаясь удержать контроль над собственным сезоном. «Манчестер Сити» приезжает спокойнее и увереннее, но с пониманием, что в Лиге Чемпионов встречи с мадридцами никогда не обходятся без драмы.

18' Чуамени затылком пробил после навеса Родриго – мимо ворот.

17' Родриго заработал штрафной на половине поля «Сити», Нико снёс бразильца в подкате.

16' Винисиус с левой простреливал вдоль ворот, Нуньеш перехватил. Бразилец уверен, что рукой играл защитник «Сити».

15' Не получилось зайти в штрафную с левого фланга у Винисиуса, накрыли его защитники.

14' Гвардиол сбил Родриго, который убегал в контратаку. В этот раз Тюрпен решил без жёлтой обойтись.

13' Диаш забросил вперёд, Асенсио головой перехватил передачу.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 30 Владение мячом 71 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 1 Фолы 4

11' Фоден сбил Родриго в центре поля, жёлтую карточку показывает арбитр.

10' У Доку не получилось обыграть соперника на фланге, пока что надёжен в защите «Реал».

09' Диаш накрыл Винисиуса у своей штрафной, не дал разогнаться бразильцу.

07' Родриго блестяще прострелил с правого фланга, Винисиус в касание пытался перекинуть вратаря, чуть-чуть не попал в створ!

07' О'Райли прострелил в центр штрафной, мяч не дошёл до Шерки!

05' Мог убегать в контратаку «Сити» после ошибки Каррераса на подборе — успели вернуться игроки «Реала», накрыли Фодена.

04' Опасно пробил Вальверде после скидки Родриго! Мяч едва не скакнул в угол ворот Доннаруммы.

03' А нет, пенальти не будет! За штрафной фолил Нуньеш. Но стандарт опасный всё равно.

02' Винисиус заработал пенальти! Обыграл Нуньеша и наткнулся на ногу португальца, Тюрпен сразу указал на точку.

01' «Сити» начал с центра поля, поехали!

До матча

22:57 «Реал» и «Сити» выходят на поле! Прозвучит гимн ЛЧ — и начинаем!

22:55 В Мадриде сегодня около 8 градусов, но крыша на «Бернабеу», скорее всего, в любом случае будет закрыта. УЕФА сообщает, что газон в отличном состоянии.

22:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Клеман Тюрпен, ассистенты — Николя Дано и Беньямин Паж, ВАР — Жером Брисар, АВАР — Сёрен Сторкс, четвёртый арбитр — Стефани Фраппар.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Чуамени, Себальоc, Беллингем, Родриго, Гарсия, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Шерки, Фоден, Силва, Холанн, Доку.

«Реал Мадрид»

У команды Хаби Алонсо совсем не всё в порядке. Поражение от «Сельты» с двумя удалениями, увеличившимся списком травмированных и почти отсутствующей остротой в атаке стало симптомом общего спада. За последние семь матчей «Реал» выиграл лишь два и уступил дома впервые в сезоне. Потери в обороне приняли критический масштаб — Милитао вновь выбыл, Менди, Алаба, Карвахаль, Хёйсен и Александер-Арнольд тоже вне игры, Камавинга отсутствует. Алонсо фактически приходится собирать линию защиты из тех, кто остался, а не следуя своим идеям.

Проблемы усугубляет неопределённость вокруг Мбаппе. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов этого сезона пропустил тренировку и рискует начать матч на скамейке или вовсе не выйти на поле. Даже его присутствие в заявке не гарантирует прежней взрывной мощи — повреждение не позволяет рассчитывать на полноценную нагрузку.

Тем не менее, в еврокампании мадридцы пока что идут уверенно, четыре победы и всего одно поражение, все домашние игры — выиграны. «Бернабеу» остаётся их энергетическим ресурсом, и Алонсо открыто говорит о том, что команда рассчитывает именно на связь со стадионом, которая в Европе часто перевешивает тактические издержки.

«Манчестер Сити»

Гвардиола приезжает в Мадрид в ином эмоциональном состоянии. После ротационной неудачи против «Байера» команда собрала себя и включила привычный ритм. Три победы подряд в Премьер-лиге, уверенная структурность в атаке, хорошо работающий прессинг и вернувшаяся лёгкость. Сильная форма Фодена и Шерки добавила игре «Сити» вариативности — именно они задали тон в победе над «Сандерлендом».

В Лиге Чемпионов ситуация чуть менее солнечная. Девятое место на групповом этапе, отсутствие запаса по голам и риск оказаться вне восьмёрки. Но кадровые условия значительно лучше, чем у соперника. Команда потеряла Родри и Ковачича, однако в целом находится в работоспособном состоянии. Не приехал в Мадрид и Стоунз, но Гвардиола располагает достаточной глубиной, чтобы перестроить игру без ущерба основным механизмам.

Сейчас «Сити» выглядит увереннее, чем месяц назад, и готов к тяжёлой игре. В Англии отмечают, что команда входит именно в ту форму, в которой обычно проводит свои лучшие весенние отрезки.

История встреч

Эта дуэль давно вышла за рамки обычного соперничества топ-клубов. За последние годы именно мадридцы неоднократно становились для «Сити» пределом европейских амбиций. В прошлом сезоне «Реал» выбил английский клуб в раунде плей-офф, годом раньше повторил то же самое в четвертьфинале, а в 2023-м уступил «Сити» в пути к их первому титулу. Всего команды встречались 14 раз: шесть побед «Реала», четыре — у «Сити», четыре матча завершились вничью.

