10 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» нынче выглядят симпатично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Реал» Мадрид набрал 12 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили «Сельте» (0:2).
До того команда уверенно переиграла «Атлетик» (3:0). А вот поединок с «Жироной» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Дин Хейсен — травмирован.
Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Реал» Мадрид традиционно удачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» мотивированы подтянуться к лидерам.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» в Лиге чемпионов выглядят не столь ярко. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Сити» в 5 матчах турнира набрал 10 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Сандерленд» (3:0).
До того команда перестреляла «Фулхэм» (5:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лидсу» (3:2).
При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горожане» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Манчестер Сити» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 5 мячей.
«Горожане» явно настроены побороться за победу в турнире. Вот только оборона команды в последних матчах частенько дает сбои.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Горожане» постараются запрыгнуть в топ-8.
Статистика для ставок
- «Горожане» победили 3 раза подряд
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.
Прогноз: «Реал» Мадрид явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и оборона англичан в последнее время не блещет надежностью.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 8.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.50
