дерзкая ставка за 8.50 на матч Лиги чемпионов

10 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» нынче выглядят симпатично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Реал» Мадрид набрал 12 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили «Сельте» (0:2).

До того команда уверенно переиграла «Атлетик» (3:0). А вот поединок с «Жироной» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Дин Хейсен — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Реал» Мадрид традиционно удачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» мотивированы подтянуться к лидерам.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в Лиге чемпионов выглядят не столь ярко. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» в 5 матчах турнира набрал 10 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Сандерленд» (3:0).

До того команда перестреляла «Фулхэм» (5:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лидсу» (3:2).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Манчестер Сити» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 5 мячей.

«Горожане» явно настроены побороться за победу в турнире. Вот только оборона команды в последних матчах частенько дает сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Горожане» постараются запрыгнуть в топ-8.

Статистика для ставок

«Горожане» победили 3 раза подряд

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Реал» Мадрид в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Реал» Мадрид явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и оборона англичан в последнее время не блещет надежностью.

8.50 Фора «Реала» Мадрид -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.50 на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 7500₽, общая выплата — 8500₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 8.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

6.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

