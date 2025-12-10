У «Ниццы» снова будут проблемы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

11 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ницца» и «Брага». Начало встречи — в 20:45 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: Команда полностью проваливает общий этап Лиги Европы. «Ницца» располагается на последней 36-й позиции в таблице, не набрав ни одного очка.

В чемпионате Франции команда также не блещет яркой игрой. «Ницца» занимает 12-е место в таблице с 17-ю очками в активе, опережая зону вылета на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 «Ницца» уступила «Анже» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 33-й минуте. До этого команда проиграла «Лорьяну» (1:3).

В 5-и встречах Лиги Европы «Ницца» проиграла 5 раз. Команда уступила «Роме» (1:2), «Фенербахче» (1:2), «Сельте» (1:2), «Фрайбургу» (1:3) и «Порту» (0:3).

Не сыграют: Абдель Монем, Бернардеу, Бога, Бомбито, Данте, Моффи, Ндайшимие (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ницца» проваливает общий этап Лиги Европы. У команды остались только теоретические шансы на выход в плей-офф, но с такой игрой ей точно не светит такой результат.

Лучший нападающий «Ниццы» Софьян Диоп показывается неплохие результаты в чемпионате Франции, но в Лиге Европы у форварда совсем не идет. За 4 встречи у Диопа нет результативных действий.

«Брага»

Турнирное положение: У этой португальской команды дела обстоят намного лучше, чем у «Ниццы». «Брага» занимает 7-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 10-ю очками в активе.

Стоит отметить, что команда довольно уверенно выступает в гостях на турнире. «Брага» набрала 4 очка из 6-и возможных на чужом поле — это 8-й результат в Лиге Европы.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда обыграла «Фамаликан» со счетом 2:1, забив победный гол на 72-й минуте. Матчем ранее «Брага» одолела «Ароку» (4:0).

В 5-и поединках Лиги Европы португальская команда проиграла только «Генку» (3:4), сыграла вничью с «Рейнджерс» (1:1), а также обыграла «Црвену Звезду» (2:0), «Селтик» (2:0) и «Фейеноорд» (1:0).

Не сыграют: Норо (травма) и Залазар (красная карточка).

Состояние команды: «Брага» куда уверенне выступает в Лиге Европы, чем «Ницца». Команда намерена пробиться в 1/8 финала турнира, и у нее есть отличные шансы.

В единственном очном поединке «Брага» обыграла «Ниццу» со счетом 2:0. Получится ли у португальцев на сей раз доставить проблемы сопернику? Даже на чужом поле гости будут доминировать.

Статистика для ставок

«Ницца» проиграла 7 последних матчей во всех турнирах

«Брага» проиграла только 1 раз в последних 5-и встречах общего этапа Лиги Европы

В единственном очном поединке «Брага» обыграла «Ниццу» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ниццы» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: Можно предположить, что «Брага» одержит победу. «Ницца» все никак не может набрать оптимальную форму.

Ставка: Победа «Браги» за 2.10.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет, забив минимум 1 гол.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.76.