В четверг, 11 декабря, «Ницца» на своем поле примет «Брагу» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' «Брага» вновь взяла мяч под свой контроль, только сейчас хозяева поля прессингуют очень высоко.

28' Г-ОООООООООО-Л! «Брага» — 0:1! Пау Виктор! Пау Виктор откликнулся на передачу Виктора Гомеса вдоль линии штрафной и пробил с метров 13-ти точно в нижний угол!

25' Али Абди («Ницца») получил травму и лежит на газоне. Небольшая пауза в игре, пока ему оказывают медицинскую помощь.

24' Брайт Аррей-Мби («Брага») ошибся при выходе из обороны и едва не привез опасную атаку на свои ворота.

23' Виктор Гомес («Брага») выполнил кросс с правого фланга в штрафную, но он оказался слишком сильным и перелетел партнеров.

21' Рикарду Орта («Брага») подал с углового совсем неудачно. Мяч полетел далеко от ворот и был выбит защитниками «Ниццы».

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 25 Владение мячом 75 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 1 Фолы 3

20' Мелвин Бар («Ницца») сыграл на опережение возле своей штрафной и выбил мяч на угловой после опасного заброса.

19' Амин Эль Уаззани («Брага») имел прекрасную возможность открыть счет в матче, но промазал с угла вратарской — мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

17' Исак Янссон («Ницца») принял мяч в перспективной близости от штрафной соперника, но судья зафиксировал офсайд.

16' Лукаш Горничек («Брага») далеко вышел из ворот и прервал заброс в свою штрафную и тут же начал атаку гостей.

14' Леонардо Лело («Брага») навесил с правой бровки в центр штрафной, а там Амин Эль Уаззани («Брага») пробил в прыжке в угол — великолепный сейв Максим Дюпе («Ницца»).

13' Рикарду Орта («Брага») получил мяч на линии вратарской и пробил с правой — рикошет и угловой.

11' Темп игры очень низкий — гости перешли в позиционную атаку.

09' Том Лоше («Ницца») подхватил мяч в метрах 35-ти от ворот соперника, пробежал немного и мощно пробил, но не попал в створ.

08' Кевин Карлос («Ницца») поборолся за верховой мяч в центре поля и получил толчок в спину.

06' Том Лоше («Ницца») пробил перспективный штрафной с левой бровки — навес во вратарскую, но там защитники «Браги» сработали надежно.

04' Гости завладели мячом с первых минут и практически не выпускают «Ниццу» с ее половины поля.

02' Исак Янссон («Ницца») попытался убежать в атаку по правой бровке, но его остановил Виктор Гомес («Брага») и выбил мяч в аут.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Ницца» — «Брага» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Альянц Ривьера». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Ницце переменная облачность, во время матча температура будет около +11℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Георгий Круашвили из Грузии.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», который вмещает 36 178 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы «Ницца» — «Брага». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ницца»: Дюпе Максим, Говея Тиагу, Оппонг Пепра Койо, Бар Мелвин, Абди Али, Лоше Том, Абдул-Самед Салис, Н'Домбеле Тангай, Нген Бернар, Карлос Кевин, Янссон Исак.

«Брага»: Горничек Лукаш, Гомес Виктор, Ньякате Сику, Аррей-Мби Брайт, Лело Леонардо, Гриллич Флориан, Карвалью Витор, Горби Жан-Батист, Орта Рикарду, Эль Уаззани Амин, Виктор Пау.

«Ницца»

Для «Ниццы» выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы стало настоящим кошмаром — ни одного набранного очка в пяти проведенных турах. Все свои матчи «орлята» проиграли: «Роме» (1:2), «Фенербахче» (1:2), «Сельте» (1:2), «Фрайбургу» (1:3) и «Порту» (0:3). Из положительных моментов отметим, что команда почти в каждом матче забивает.

На фоне всех этих неудач в еврокубке «Ницца» начала проигрывать и в чемпионате Франции. Нынешняя проигрышная серия «орлят» в Лиге 1 составляет также пять матчей. Кроме этого, в команде случился скандал: болельщики напали на игроков и тренерский штаб и применили физическую силу. Некоторые футболисты сейчас находятся в лазарете и отказываются играть за «Ниццу».

«Брага»

«Брага» уверенно стартовала в Лиге Европы, выиграв три стартовых матча у «Фейеноорда» (1:0), «Селтика» (2:0) и «Црвены Звезды» (2:0). В последних двух турах португальский клуб выдал классный футбол, но набрал всего одно очко: скатав вничью с «Рейнджерс» (1:1) и уступив «Генку» (3:4). В турнирной таблице команда занимает 7-е место.

В национальном первенстве Португалии «Брага» занимает только пятое место и очень много уступает лидирующему «Порто» — 15 очков. В последнем туре команда добыла гостевую победу над Фамаликаном (2:1) и немного приблизилась к еврокубковой зоне.

Личные встречи

Между собой эти команды в официальных матчах не играли, но провели один товарищеский матч в июле 2023-го года. Та встреча проходила на стадионе «Браги» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

