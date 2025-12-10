11 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и ПАОК. Начало игры — в 20:45 мск.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец» с шестью очками занимает 25-ю строчку, лишь по дополнительным показателям уступая зоне плей-офф (9-24-я позиции).

Команда после 18-ти поединков болгарского первенства находится на третьем месте с отставанием в 10 пунктов от лидера «Левски», который провел на одну игру больше, и на один балл опережает ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой со «Славией» София (1:1).

Ранее в предыдущем туре болгарского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Добруджей» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Куртулуш и Терзиев, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лудогорец» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Петар Станич — лучший бомбардир команды и Лиги Европы текущего сезона с пятью голами.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК с восемью очками занимает 17-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 13-ти туров греческого первенства находится на второй строчке с отставанием в два пункта от лидера, «Олимпиакоса», и с отрывом в один балл от ближайшего преследователя — АЕКа.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал победу над «Арисом» (3:1).

Перед этим коллектив уже не смог выиграть, когда в четвертом туре Кубка Греции с результатом 1:1 в чужих стенах разошелся мировой с Арисом.

Не сыграют: травмированы — Бальде, Гугешашвили, Михайлидис, Мург и Пелкас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПАОК выиграл трижды при двух ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лудогорца» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей ПАОКа забивали больше 2,5 голов

в 10-ти из 13-ти последних матчей ПАОК выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.50, победа «Лудогорца» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Лудогорец» — ПАОК позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они не только фавориты, но так было и в их 10-ти из 13-ти последних матчей.

2.10 ПАОК победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Лудогорец» — ПАОК принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ПАОК победит за 2.10