прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.25

10 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Буде-Глимт». Начало игры — в 23:00 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы смотрятся симпатично. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Боруссия» Д набрала 10 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 3 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Хоффенхайм» (2:0).

До того команда была бита «Байером» (0:1). Зато еще один поединок с «фармацевтами» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дортмундцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда способна преуспеть на всех фронтах.

Причем «Боруссия» Д имеет заметные сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы мотивированы закрепиться в первой восьмерке.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: «Молнии» в Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 32 месте турнирной таблицы.

Причем «Буде-Глимт» в 5 матчах турнира набрал 2 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Молнии» разгромили «Фредрикстад» (5:0).

До того команда была разбита «Ювентусом» (2:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «КФУМ Осло» (2:1).

При этом «Буде-Глимт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молнии» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда испытывает сложности в матчах с приличными оппонентами.

При этом «Буде-Глимт» имеет проблемы с надежностью тылов. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 11 мячей.

«Молнии» наверняка постараются запрыгнуть в топ-24. Вот только очки даются команде крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Молнии» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Дортмундцы в среднем забивают 3 гола за матч

«Молнии» пропускают в среднем 2 мяча за матч

«Буде-Глимт» в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.15.

Прогноз: «Буде-Глимт» явно способен прибавить, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона немцев не блещет надежностью.

Ставка: «Буде-Глимт» не проиграет за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75