прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

9 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» пока не особенно впечатляют. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом ПСВ набрал 8 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Крестьяне» одолели «Херенвен» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Волендам» (3:0). Плюс поединок с «Ливерпулем» завершился успехом (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПСВ забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Алассан Плеа, Иван Перишич — травмированы.

Состояние команды: «Крестьяне» нынче выглядят весьма выгодно. Команда одержала уже 5 побед подряд.

Причем ПСВ традиционно неудачно противостоит «орлам». В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Крестьяне» мотивированы продлить свой победный сериал.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в Лиге чемпионов выглядят не столь ярко. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» в 5 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 12 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Атлетику» (0:1).

До того команда была бита «Барселоной» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение скромному «Овьедо» (2:0).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» в последних поединках смотрелись бледно. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Атлетико» в двух последних матчах отличился всего 1 раз. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 10 мячей.

«Матрасники» явно настроены запрыгнуть в топ-8. Вот только проблемы с надежносстью тылов пока и близко не решены.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Матрасники» намерены прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

«Крестьяне» победили в 5 последних матчах

«Матрасники» уступили в 2 своих последних поединках

Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Матрасники» явно способны прибавить, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости уж точно поднатореют в плане реализации, да и ПСВ в Лиге чемпионов выглядит не столь монолитно.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30