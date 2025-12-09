9 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски пока не впечатляют. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Аталанта» набрала 10 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Вероне» (1:3).
До того команда переиграла «Дженоа» (4:0). Да и поединок с «Фиорентиной» завершился победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней неудачи победила 3 раза подряд.
Причем «Аталанта» традиционно неудачно противостоит «Челсиу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски мотивированы подтянуться к первой восьмерке.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» в Лиге чемпионов выглядят прилично. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Челси» в 5 матчах турнира набрал 10 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 12 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» не смогли одолеть «Борнмут» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Лидса» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Арсеналом» (1:1).
При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Челси» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 6 мячей.
«Аристократы» явно настроены побороться за победу в турнире. Да и Эстевао уже успел отличиться 3 результативными выстрелами в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Аристократы» неплохо обороняются, к тому же в кадровом плане выглядят симпатично.
Статистика для ставок
- Бергамаски до последней коллизии победили 3 раза подряд
- «Аристократы» не побеждают 3 матча кряду
- «Челси» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Челси» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «Аталанты» не блещет надежностью.
Ставка: Победа «Челси» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.60