Три очка в копилку «аристократов»?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.10

9 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски пока не впечатляют. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Аталанта» набрала 10 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Вероне» (1:3).

До того команда переиграла «Дженоа» (4:0). Да и поединок с «Фиорентиной» завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бергамаски нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней неудачи победила 3 раза подряд.

Причем «Аталанта» традиционно неудачно противостоит «Челсиу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски мотивированы подтянуться к первой восьмерке.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в Лиге чемпионов выглядят прилично. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» в 5 матчах турнира набрал 10 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 12 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» не смогли одолеть «Борнмут» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Лидса» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Арсеналом» (1:1).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Челси» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 6 мячей.

«Аристократы» явно настроены побороться за победу в турнире. Да и Эстевао уже успел отличиться 3 результативными выстрелами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Аристократы» неплохо обороняются, к тому же в кадровом плане выглядят симпатично.

Статистика для ставок

Бергамаски до последней коллизии победили 3 раза подряд

«Аристократы» не побеждают 3 матча кряду

«Челси» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Челси» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «Аталанты» не блещет надежностью.

Ставка: Победа «Челси» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60