Удержится ли «Ланс» на вершине Лиги 1?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.90

6 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ланс». Начало игры — в 19:00 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 14-ти туров французского первенства имеет 11 очков в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1, и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел разгром от «Лиона» (0:3).

Перед этим в 13-м туре французского первенства коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Лорьяном».

Не сыграют: травмированы — Коклен и Леру, дисквалифицирован — Мванга.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» проиграл трижды и ни разу не выиграл при двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с двумя голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 14-ти туров французского первенства имеет 31 балл в активе и демонстрирует чемпионские притязания.

Команда находится на первой строчке с отрывом в один пункт от второго в таблице ПСЖ и в два очка — от «Марселя», который занимает третью позицию.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Франции клуб на чужом поле одержал победу над «Анже» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах минимально обыграл «Страсбург» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Чавес и Гради, дисквалифицированы — Гилавоги и Томассон.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл, а в восьми последних поединках победил семь раз.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Весли Саид и Одсонн Эдуар — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Нанта» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ланс» выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ланс» выиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.00, победа «Нанта» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Ланс» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Ланс» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.35