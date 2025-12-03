прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.28

3 декабря в 14-м Английской Премьер-лиги сыграют «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — 22:30 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: сейчас «волки» идут на 20-м, последнем, месте в таблице АПЛ с восемью очками.

Команда не знает побед в сезоне, два матча сыграла вничью и потерпела 11 поражений при разнице мячей — 7:28.

Последние матчи: «Вулверхэмптон» в последнем матче проиграл минимально «Астон Вилле» со счетом 0:1.

Ранее «волки» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 и потерпели разочарование в поединке против «Челси» со счетом 0:3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы Родригу Гомеш (з), Ки-Яна Хувер (з) и Мэтт Доэрти (з).

Состояние команды: «Вулверхэмптон» проигрывает в семи матчах к ряду с общим счетом 6:17. При этом команда забила меньше всех в чемпионате — семь голов.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «лесники» находятся на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков при трех победах, трех ничьих и семи поражениях. Разница мячей — 13:22.

Последние матчи: в последнем поединке «Ноттингем Форест» проиграл «Брайтону» со счетом 0:2.

Ранее команда разгромила «Мальме» со счетом 3:0 в Лиге Европы и крупно обыграла кризисный «Ливерпуль» в АПЛ со счетом 3:0.

В последних пяти матчах «лесники» на своем балансе имеют три победы, один матч вничью и одно поражение при девяти забитых и трех пропущеных мячах.

Не сыграют: в списке травмированных пять игроков. Отметим отсутствие Дугласа Луиса и Александра Зинченко.

Состояние команды: «Ноттингем Форест» имеет хорошие шансы набрать три очка в борьбе за выживание. Перспектива скатиться в зону вылета в случае поражения или даже ничьи не может не мотивировать.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» забил девять мячей в послених пяти матчах

«Вулверхэмптон» забил меньше всех в АПЛ — восемь голов.

«Вулверхэмптон» пропустил больше всех в лиге — 28 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ноттингем Форест» дают 2,28, а на «Вулверхэмптона» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: Ожидаем, что гости смогут выиграть данный поединок. На это указывают уверенное выступление в последних матчах.

2.28 Победа «Ноттингем Форест» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» в матче за 2.28.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забито больше трех мячей.

2.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.85.