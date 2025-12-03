3 декабря в 14-м Английской Премьер-лиги сыграют «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — 22:30 мск.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: сейчас «волки» идут на 20-м, последнем, месте в таблице АПЛ с восемью очками.
Команда не знает побед в сезоне, два матча сыграла вничью и потерпела 11 поражений при разнице мячей — 7:28.
Последние матчи: «Вулверхэмптон» в последнем матче проиграл минимально «Астон Вилле» со счетом 0:1.
Ранее «волки» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 и потерпели разочарование в поединке против «Челси» со счетом 0:3.
Не сыграют: травмированы Родригу Гомеш (з), Ки-Яна Хувер (з) и Мэтт Доэрти (з).
Состояние команды: «Вулверхэмптон» проигрывает в семи матчах к ряду с общим счетом 6:17. При этом команда забила меньше всех в чемпионате — семь голов.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «лесники» находятся на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков при трех победах, трех ничьих и семи поражениях. Разница мячей — 13:22.
Последние матчи: в последнем поединке «Ноттингем Форест» проиграл «Брайтону» со счетом 0:2.
Ранее команда разгромила «Мальме» со счетом 3:0 в Лиге Европы и крупно обыграла кризисный «Ливерпуль» в АПЛ со счетом 3:0.
В последних пяти матчах «лесники» на своем балансе имеют три победы, один матч вничью и одно поражение при девяти забитых и трех пропущеных мячах.
Не сыграют: в списке травмированных пять игроков. Отметим отсутствие Дугласа Луиса и Александра Зинченко.
Состояние команды: «Ноттингем Форест» имеет хорошие шансы набрать три очка в борьбе за выживание. Перспектива скатиться в зону вылета в случае поражения или даже ничьи не может не мотивировать.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» забил девять мячей в послених пяти матчах
- «Вулверхэмптон» забил меньше всех в АПЛ — восемь голов.
- «Вулверхэмптон» пропустил больше всех в лиге — 28 мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ноттингем Форест» дают 2,28, а на «Вулверхэмптона» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.
Прогноз: Ожидаем, что гости смогут выиграть данный поединок. На это указывают уверенное выступление в последних матчах.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» в матче за 2.28.
Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.85.