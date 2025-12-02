2 декабря в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Барселона»
Турнирное положение: каталонский коллектив ведет активную борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне и намерен сохранить золотые медали у себя.
«Блаугранас» в настоящий момент имеют в своем активе 34 очка и занимают первое место в турнирной таблице.
За 14 матчей команда из Барселоны забила 39 мячей, а пропустила всего 16.
Последние матчи: в прошлых турах каталонцы переиграли «Алавес» (3:1), «Атлетик» (4:0), «Сельту» (4:2) и «Эльче» (3:1).
Только до этого «сине-гранатовые» уступили «Реалу» с результатом 1:2.
Также команда из одноименного города сыграла вничью с «Брюгге» (3:3) и проиграла «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете Рональд Араухо, Фермин Лопес, Гави и Марк-Андре тер Штеген.
Состояние команды: в текущем сезоне «Барселона» пока что нестабильна, но подопечные Ханса-Дитера Флика все равно являются фаворитами всех турниров, в которых принимают участие.
В чемпионате Испании все будет решаться еще не скоро, а вот в Лиге чемпионов команда обязана выходить сразу в 1/8 финала, но для этого «Барселоне» нужно прибавлять.
«Атлетико»
Турнирное положение: «матрасники» тоже вполне могут претендовать на титул и находятся в борьбе за чемпионство.
Сейчас в активе команды из Мадрида 31 зачетный балл и четвертое место в турнирной таблице Примеры.
«Индейцы» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах мадридская команда выиграла у «Овьедо» (2:0), «Хетафе» (1:0), «Леванте» (3:1), «Севильи» (3:0) и «Бетиса» (2:0).
Также мадридцы переиграли «Юнион Сент-Жиллуа» (3:1) и «Интер» (2:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Робин Ле Норман и Маркос Льоренте.
Состояние команды: подопечные Диего Симеоне стартовали в этом сезоне крайне неудачно, но сейчас набрали отличный ход и сметают всех на своем пути. «Атлетико» вполне можно считать претендентом на чемпионский титул.
Сейчас у «Атлетико» отличная игра, которая приносит команде результат. Если так пойдет и дальше, то мадридцы вполне могут рассчитывать на борьбу за титул, а вот в Лиге чемпионов, безусловно, будет сложнее.
Статистика для ставок
- «Атлетико» выиграл 7 последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» выиграла 4 последних матча в чемпионате Испании
- В последнем очном матче «Барселона» одолела «Атлетико» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.20, а победа «Атлетико» — в 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.43 и 2.75.
Прогноз: команды в последних матчах играют очень результативно, поэтому могут забить много.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.03.
Прогноз: обе команды в отличной форме, поэтому вполне могут друг другу помешать продлить серию побед и сыграть вничью.
Ставка: ничья за 4.20.