«Барселона» подошла к декабрю в статусе единоличного лидера — 11 побед, 1 ничья, 2 поражения и 34 очка. Команда Ханси Флика выиграла 4 матча Примеры подряд после поражения в «Класико». У «Атлетико» 31 очко и победная серия из 7 матчей во всех турнирах, так что это прямой матч за первую строчку. Победа гостей сравняет их с каталонцами, успех хозяев увеличит отрыв до шести очков. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
24' Не получилось момента после корнера, защитники гостей надёжно играют.
24' Угловой заработала «Барса».
23' Опасно вдоль ворот простреливал Кунде, не успел замкнуть на дальней штанге Бальде!
23' У Левандовского не получилось обработать мяч в штрафной, Ганцко ему мешал.
22' Бальде получил мяч от Рафиньи в штрафной, блестяще сыграл Хименес и не дал сделать передачу!
20' ГООООООООООЛ! Мяч засчитан всё-таки! Снова сыграла злую шутку с «Барсой» высокая линия обороны, Баэна почти в одиночестве убегал на ворота после длинной передачи с половины поля «Атлетико». 0:1!
19' Баэна блестяще переиграл Гарсию после выхода 1 на 1, но офсайд зафиксировал арбитр!
17' Симеоне пяткой хотел скинуть партнёру в штрафную, перехватили передачу.
15' Ямаль с угла штрафной пробил – сильно мимо ворот.
15' Не получился угловой у «Атлетико», подачу на ближнюю штангу перехватили.
14' Коке вышел у «Атлетико» вместо травмированного Кардосо.
13' Мартин выбил мяч на угловой после навеса Баэны.
12' Рафинья с правой бил после прострела Кунде, защитник заблокировал.
11' Гонсалес пытался прорваться по правому флангу, Бальде его остановил.
09' Рафинья мощно пробил издали – выше ворот.
08' Левандовский пробил с разворота из-за штрафной, попал в защитника.
06' Кардосо на газоне. Возможно, нужна будет замена игроку «Атлетико».
04' Рафинья навесил в штрафную на Левандовского, Лангле выиграл борьбу у поляка.
02' Ямаль пытался запустить Рафинью передачей на ход, Ян Облак отлично сыграл на выходе.
01' «Атлетико» начал с центра, поехали!
До матча
22:55 В Барселоне отличная погода для футбола, около 10 градусов, а осадков на «Камп Ноу» по ходу матча не ожидается.
22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Рикардо Де Бургос, ассистенты: Икер Де Франсиско и Асьер Перес Де Мендиола, ВАР — Пабло Гонсалес, АВАР — Хавьер Иглесиас, четвёртый арбитр — Антонио Санчес.
22:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Барселона»: Ж. Гарсия, Э. Гарсия, Кубарси, Бальде, Кунде, Мартин, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Педри, Левандовский.
«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ганцко, Лангле, Барриос, Гонсалес, Кардосо, Баэна, Альварес, Симеоне.
«Барселона»
По результату у «Барсы» всё прилично, четыре победы подряд в Ла Лиге, 39 забитых мячей — лучший показатель в чемпионате. Но сами матчи получаются неровными. С «Алавесом» команда пропустила уже на 43-й секунде и снова дала сопернику слишком много контратак после потерь мяча. Но когда «Барса» цепляется за мяч и включает высокий прессинг, она быстро давит соперника к его штрафной и реализует глубину состава в атаке.
Перед «Атлетико» Флик наконец-то получает почти весь атакующий потенциал своей команды. В основе снова ждут связку из Педри и Френки де Йонга в центре, а впереди — трио Ламин Ямаль, Роберт Левандовский и Рафинья с Ольмо между линиями. Если эта пятёрка сыграет на своём уровне, у «Барсы» будет достаточно ресурсов, чтобы вскрыть даже одну из лучших оборон лиги.
Нет Гави и Фермина Лопеса, под вопросом остаётся участие Рональда Араухо — в клубе не хотят форсировать его возвращение. Это ограничивает варианты Флика в защите, а многое будет зависеть от формы центральной пары и того, насколько аккуратно команда сыграет при первом пасе. В матчах прошлого сезона именно индивидуальные ошибки и ненадёжный выход из обороны позволяли «Атлетико» возвращаться в игру.
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне очень медленно входила в сезон — три победы в первых восьми турах, много ничьих и вопросов к игре. Но к декабрю «Атлетико» разогнался, одержав шесть побед подряд в Ла Лиге и семь побед подряд во всех турнирах, включая тяжёлые матчи с «Интером» в Лиге чемпионов и «Овьедо» в чемпионате. Сейчас это, пожалуй, самая организованная команда Примеры без мяча. 11 пропущенных голов — лучший показатель в лиге.
У мадридцев достаточно вариантов впереди. Лучший снайпер — Хулиан Альварес (7 голов в Примере), по четыре забили Антуан Гризман и Александр Сёрлот. Норвежец как раз в выходные оформил дубль «Овьедо» и вообще любит забивать «Барсе». У него пять голов в шести матчах Ла Лиги против каталонцев и победный мяч в добавленное время на выезде в прошлом сезоне. В комбинации с техничным Баэной, энергичным Нико Гонсалесом и подключениями флангов «Атлетико» опасен как в позиционных атаках, так и в быстрых выпадах.
При всей надёжности, ресурсы в обороне не идеальны. Робен Ле Норман по-прежнему травмирован, под вопросом Маркос Льоренте, который часто страховал правый фланг. На фоне этого ещё больше возрастает роль Яна Облака, он остаётся опорной точкой в штрафной и даёт команде возможность играть агрессивно. Симеоне, судя по последним матчам, готов жертвовать владением, но не компактностью — и именно это будет главным вызовом для атакующей группы «Барсы».
