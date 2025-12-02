ESPN анализирует, как мощный форвард «Атлетико» раз за разом уничтожает каталонскую оборону, и что Ханс-Дитер Флик намерен противопоставить в этот раз.

Непонимание и тревога среди болельщиков «Барселоны», да и среди тех, кто просто симпатизирует Ханси Флику, были вполне объяснимы, когда они увидели состояние немецкого тренера в субботу. Действующие чемпионы Испании обыграли дома «Алавес» со счетом 3:1 и единолично возглавили таблицу Ла Лиги, хотя гости открыли счет уже на 44-й секунде.

Флик вернулся к бровке любимого клубом «Камп Ноу» всего во второй раз после его масштабной реконструкции. И все же наставник «Барсы» выглядел так, будто выиграл джекпот в лотерее, но потерял билет: опустившийся в кресло после финального свистка, с потухшим взглядом, будто на грани слез, — словно над ним нависло черное облако.

Рядом стоял Рафинья, чуть ли не оберегая тренера, как будто пытаясь успокоить его. И все это — после победы.

В клубе объяснили, что Флик был расстроен невозможностью общаться с четвертым арбитром, но в это мало кто поверил. Многие интерпретировали поведение тренера как реакцию на снова и снова повторяющиеся проблемы: вялость, нехватка концентрации и излишняя самоуверенность команды, которой он обещает прогресс, но которая продолжает допускать одни и те же ошибки, вместо того чтобы играть в яростном, интенсивном ритме.

Не стоит забывать и его разочарование в связи с тем, что два его ассистента — Маркус Зорг и Хосе Рамон Де ла Фуэнте — получили красные карточки. Но есть и еще одно возможное объяснение.

Флик наблюдал, как его команда мучительно пыталась сдержать кочующего форварда Лукаса Бойе, и сердце тренера сжалось от осознания: впереди визит настоящего мастера, человека, рядом с которым Бойе выглядит безобидным легковесом.

Этим человеком является нападающий «Атлетико» Александер Сёрлот. Его легко принять за Алана Ритчсона — исполнителя роли Джека Ричера в одноименном сериале, а его манера добиваться голов и побед действительно напоминают главного героя: никто, кто встает у него на пути, не уходит без синяков — по крайней мере, без урона по самолюбию.

Мощный центрфорвард вместе с Эрлингом Холанном стал одной из причин, по которым сборная Норвегии впервые в XXI веке пробилась на чемпионат мира. И он же — одна из тех причин, по которым даже закоренелые скептики вновь готовы рассматривать «Атлетико» как реального претендента на титул.

Во вторник команда Диего Симеоне приедет в гости на «Камп Ноу» — стадион, где «Атлетико» не выигрывал уже почти 20 лет (в декабре прошлого они победили на Олимпийском стадионе).

И неважно, выйдет ли Сёрлот с первых минут или появится со скамейки. Стоит ему увидеть сине-гранатовые футболки, как он мгновенно ощущает вкус битвы и готовится доставить сопернику боль.

Он уже побеждал «Барселону» в Каталонии: в 2023 году — в составе «Реала Сосьедад», когда баски выиграли на выезде впервые за 32 года; в январе прошлого года — за «Вильярреал», забив решающий гол в безумном матче 5:3, который фактически стал концом эпохи Хави Эрнандеса; а почти ровно год назад он принес победу и нынешней команде «Атлетико» 2:1 — первую для мадридцев в Каталонии с 2006‑го.

Тогда роль грозного блондина в атаке играл Фернандо Торрес. Теперь ее с явным удовольствием примерил на себя Александр Сёрлот. Не поэтому ли Флик выглядел таким мрачным после победы в субботу? Может, это лишь фантазии — но взгляните на цифры.

Форвард ростом 196 см встречался с «Барселоной» девять раз, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи — это его лучший показатель против любого соперника из 238 клубных и международных команд, с которыми он сталкивался за 14-летнюю карьеру. И подавляющее большинство этих «ричеровских» ударов по чемпионам Испании пришлись на выездные матчи — на «Камп Ноу» или «Монтжуике».

Симеоне не всегда ставит Сёрлота в пару с Хулианом Альваресом, когда формирует «лучший» состав «Атлетико». В прошлом сезоне даже казалось, что они не совсем понимают друг друга. Но в этот раз тренер будет безумен, если не выпустит их вместе.

В прошлом сезоне Сёрлот превзошел гораздо более дорогого, высокооплачиваемого и, что уж там, чемпиона мира Альвареса. Норвежец забил 24 гола и сделал две голевые передачи за 2145 минут в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании — результативное действие каждые 82,5 минуты.

А в этом сезоне? Четыре гола — но всего в семи выходах в старте из возможных девятнадцати. Статистика, которая буквально кричит: «Немезида».

Если вы задаетесь вопросом, почему он стал настоящим «криптонитом» для «Барселоны», то частично ответ кроется в детстве. Сёрлот был большим фанатом Дидье Дрогба — бывшего нападающего «Челси», который дважды выбивал каталонцев из Лиги чемпионов и дважды забивал им победные голы.

«В детстве я болел за "Челси", поэтому он был моим любимым нападающим», — рассказал Сёрлот FIFA ранее в этом году. — «Мне нравилась его техника. Ему могли посылать длинные передачи метров на 50, хоть со снегом на мяче, а он все равно принимал его и создавал угрозу».

Еще одна причина — юный Сёрлот занимался хоккеем и гандболом, становился национальным чемпионом. Он считает, что эти виды спорта научили его жесткости, гибкости и спортивной смекалке.

Говоря о своем бойцовском стиле, он добавил: «Мне нравятся физические дуэли и борьба с защитниками. На самом деле я предпочитаю играть против крупных футболистов. Если соперник меньше меня — я чаще фолю»!

Встреча во вторник вполне может стать ключевой в чемпионской гонке. В прошлом сезоне четыре очных матча «Барсы» и «Атлетико» подарили нам 18 голов; каталонцы трижды оказывались в роли догоняющих, но проиграли лишь раз.

А на фоне недавней осечки «Реала», сыгравшего 1:1 с «Жироной», победитель на «Камп Ноу» гарантированно завершит вечер на вершине таблицы Ла Лиги.

Но когда будете смотреть игру, обратите внимание на бедолагу Флика. Он проведет вечер на скамейке в еще большей изоляции: его помощники — Маркус Зорг и тренер вратарей Де ла Фуэнте — дисквалифицированы после удаления в матче с «Алавесом».

И хотя у команды сейчас те же 34 очка после 14 туров, что и на этом этапе их прошлогодней чемпионской кампании, Флик явно недоволен, открыто признавая: «У нас нет того контроля и той интенсивности, что были в прошлом сезоне».

А это звучит как музыка для ушей «Атлетико» и их могучего форварда, похожего на Джека Ричера. Берегись, «Барса»: идет Сёрлот.