прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.30

30 ноября в 21-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи сражаются за выход в стыки. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Кострома на 6 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костромичи не уступили «Уралу» (1:1).

До того команда уступила крепкой «Родине» (0:2). Да и поединок с «Факелом» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Спартак» Кострома забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Костромичи нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 2 матча кряду.

Причем «Спартак» Кострома успешно противостоит «Торпедо». В единственном очном поединке команда одолела соперника (1:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Костромичи намерены закрепиться в зоне стыков.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи все никак не выберутся из кризиса. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Торпедо» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торпедо» уступил «Балтике» (0:2).

До того команда была бита «Волгой» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ротору» (2:0).

При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи в последних поединках смотрелись крайне бледно. Команда уступила дважды подряд.

При этом «Торпедо» имеет потенциал прибавить во всех компонентах. Вот только оборона команды дает результативные сбои чаще раза за матч.

Команда Олега Кононова обязана выбираться из подвала турнирной таблицы. Да и подбор игроков у нее под стать совершенно иным задачам.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Москвичи твердо намерены наконец-то покинуть зону вылета.

Статистика для ставок

«Спартак» Кострома не побеждает 2 матча подряд

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Торпедо» уступил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.45 и 1.44.

Прогноз: Костромичи нынче выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и торпедовцы ныне выглядят убогенько.

2.30 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Спартак» Кострома — «Торпедо» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.45 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Спартак» Кострома — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45