30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ницца». Начало игры — в 19:15 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Морские щуки» сражаются за выживание в элите.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» набрал всего 11 очков в чемпионате.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Морские щуки» не уступили «Нанту» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Тулузой» (1:1).  А вот поединок с «Лансом» завершился обидной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих.  В этих поединках «Лорьян» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Морские щуки» нынче выглядят не столь выгодно.  Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Лорьян» традиционно безуспешно противостоит «Ницце».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Морские щуки» намерены оторваться от опасной зоны.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» в текущем сезоне выглядят бледновато.  Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» явно поборется за выход в еврокубки.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Ницца» уступила «Порту» (0:3).

До того команда была разбита «Марселем» (1:5).  А вот чуть ранее она была бита проблемным «Мецем» (1:2).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках потерпела 5 поражений.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» в последних поединках смотрелись откровенно блекло.  Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

При этом «Ницца» на 5 очков отстает от злоны еврокубков.  Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда относительно преуспевает в плане реализации.  Правда, очки в последнее вренмя даются ей весьма и весьма натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Орлята» намерены прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

  • «Орлята» уступили в 5 своих последних матчах
  • «Лорьян» в среднем пропускает 2 мяча за матч
  • «Ницца» не проигрывает «Лорьяну» уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лорьян» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.87.

Прогноз: «Орлята» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости уж точно поднатореют в плане реализации, да и оборона «Лорьяна» частенько напоминает проходной двор.

Ставка: Победа «Ниццы» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35