прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.00

30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ницца». Начало игры — в 19:15 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Морские щуки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» набрал всего 11 очков в чемпионате. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Морские щуки» не уступили «Нанту» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Тулузой» (1:1). А вот поединок с «Лансом» завершился обидной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Лорьян» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Морские щуки» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Лорьян» традиционно безуспешно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Морские щуки» намерены оторваться от опасной зоны.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» в текущем сезоне выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» явно поборется за выход в еврокубки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ницца» уступила «Порту» (0:3).

До того команда была разбита «Марселем» (1:5). А вот чуть ранее она была бита проблемным «Мецем» (1:2).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках потерпела 5 поражений. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» в последних поединках смотрелись откровенно блекло. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

При этом «Ницца» на 5 очков отстает от злоны еврокубков. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда относительно преуспевает в плане реализации. Правда, очки в последнее вренмя даются ей весьма и весьма натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлята» намерены прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

Статистика для ставок

«Орлята» уступили в 5 своих последних матчах

«Лорьян» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Ницца» не проигрывает «Лорьяну» уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лорьян» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.87.

Прогноз: «Орлята» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости уж точно поднатореют в плане реализации, да и оборона «Лорьяна» частенько напоминает проходной двор.

Ставка: Победа «Ниццы» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35