прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.37

30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» набрал всего 14 очков. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (0:3).

До того команда расписала мировую с «Нантом» (1:1). А вот поединок с «Тулузой» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гавр» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда прибавила в плане результатов.

Причем «Гавр» традиционно безуспешно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» намерены оторваться от опасной зоны.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» способен пободаться за выход в Лигу чемпионов. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лилль» уверенно переиграл «Динамо» Загреб (4:0).

До того команда нанесла поражение «Парижу» (4:2). А вот чуть ранее она была бита крепким «Страсбургом» (0:2).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Лилль» на 7 очков отстает от лидера чемпионата. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда вполне преуспевает в плане реализации. Да и «Гавр» она обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Доги» намерены плотнее подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Доги» победили в 2 своих последних поединках

«Гавр» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Небесные» не побеждают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.90.

Прогноз: «Доги» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Гавра» частенько напоминает проходной двор.

2.37 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Гавр» — «Лилль» принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.15 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Гавр» — «Лилль» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15