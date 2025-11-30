30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Гавр» набрал всего 14 очков. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (0:3).
До того команда расписала мировую с «Нантом» (1:1). А вот поединок с «Тулузой» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гавр» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда прибавила в плане результатов.
Причем «Гавр» традиционно безуспешно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» намерены оторваться от опасной зоны.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Лилль» способен пободаться за выход в Лигу чемпионов. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лилль» уверенно переиграл «Динамо» Загреб (4:0).
До того команда нанесла поражение «Парижу» (4:2). А вот чуть ранее она была бита крепким «Страсбургом» (0:2).
При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доги» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 2 раза подряд.
При этом «Лилль» на 7 очков отстает от лидера чемпионата. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Команда вполне преуспевает в плане реализации. Да и «Гавр» она обязана обыгрывать при любой диспозиции.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Доги» намерены плотнее подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Доги» победили в 2 своих последних поединках
- «Гавр» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Небесные» не побеждают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.90.
Прогноз: «Доги» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Гавра» частенько напоминает проходной двор.
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.15