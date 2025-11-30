прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.85

30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Ланс». Начало игры — в 19:15 мск.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 13-ти туров французского первенства имеет 16 очков в активе и скорее борется за выживание, чем за еврокубки.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Тулузой» (1:0).

Перед этим в 12-м туре французского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 обыграл «Осер».

Не сыграют: травмированы — Аллевина и Биюмла, не сыграет из-за условий аренды — Коффи, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл лишь раз, а в двух последних матчах выиграл.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.

Сидике Шериф и Проспер Петер — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 13-ти туров французского первенства имеет 28 очков в активе и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда находится на третьей строчке с отставанием в два балла от лидера ПСЖ и второго в таблице «Марселя», а также с отрывом в четыре пункта от четвертого «Ренна».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Страсбургом» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах разгромно обыграл «Монако» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмирован — Гради, дисквалифицирован — Гилавоги.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл, а в семи последних поединках победил шесть раз.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Весли Саид и Одсонн Эдуар — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Анже» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ланса» забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей «Ланса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.85, победа «Анже» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита должна стать решающим фактором.

1.85 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Анже» — «Ланс» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Ланса».

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Анже» — «Ланс» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25