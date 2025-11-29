прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.70

29 ноября в 21-м туре первенства России по футболу сыграют «Сокол» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 13:00 мск.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Сокол» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы не уступили «Шиннику» (0:0).

До того команда была бита «Факелу» (0:1). Зато поединок с «Торпедо» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сокол» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда не забивает уже 2 матча кряду.

Причем «Сокол» традиционно неудачно противостоит «армейцам». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы намерены зацепиться за заветные баллы.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «Армейцы» в текущем сезоне ходят в середняках. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «СКА-Хабаровск» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «СКА-Хабаровск» не сумел одолеть КАМАЗ (1:1).

До того команда не смогла переиграть «Енисей» (1:1). А вот чуть ранее она уступила мощному «Уралу» (0:2).

При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

При этом «СКА-Хабаровск» имеет потенциал прибавить во всех компонентах. Вот только оборона команды дает результативные сбои фактически раз за матч.

Команда не проигрывает «Соколу» уже более двух лет. Да и в нынешней диспозиции хабаровчане должны брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Армейцы» намерены подтянуться к заветной зоне стыков.

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» не побеждает 4 матча кряду

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Сокол» не забивает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.

Прогноз: Хабаровчане имеют амбиции побороться за стыки, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «соколята» давно забыли вкус побед.

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55