23 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Осер». Начало игры — в 21:00 мск.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» после 13-ти туров французского первенства имеет 14 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда находится на 13-й позиции с отрывом в три балла как от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка), так и от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального чемпионата столичный клуб на чужом поле потерпел поражение от «Лилля» (2:4).

Перед этим в 12-м туре французского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл «Ренну».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Париж» проиграл, а в шести последних матчах выиграл лишь раз.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Илан Кеббаль — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 13-ти туров французского первенства имеет восемь очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда находится на самом дне, а это зона вылета (17-18-е места), с отставанием в три очка как от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка), так и от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Франции бургундский клуб на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Анже» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Кулибали, Сеная и Сиве, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» проиграл четыре раза при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Парижа» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Осера» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Осер» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Осера» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

И хотя в двух последних матчах хозяева проиграли, они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Париж» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Парижа».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20