прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.00

29 ноября в матче 14-го тура чемпионата Франции сыграют «Марсель» и «Тулуза». Начало встречи — 23:05 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за чемпионский титул в текущем сезоне французской Лиги 1.

В настоящий момент «провансальцы» имеют в своем активе 28 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Марселя за 13 матчей смог забить целых 33 (больше всех в лиге) мяча, а пропустили всего 12.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» смогли победить «Ниццу» (5:1), «Брест» (3:0) и «Осер» (1:0).

Только до этого марсельцы сыграли вничью с «Анже» (2:2) и проиграли «Лансу» (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В Лиге чемпионов же «южане» уступили «Аталанте» (0:1), но выиграли у «Ньюкасла» (2:1).

Не сыграют: травмированы в марсельской команде Наиф Агуэрд, Амин Гуири, Факундо Медина и Майкл Мурильо.

Состояние команды: в текущем сезоне подопечные Роберто Де Дзерби выступают просто здорово и показывают себя во всей красе. «Марсель» всего на два очка отстают от первого «ПСЖ» и находятся в борьбе за золотые медали.

В прошлом сезоне «Марсель» стал вторым и сейчас команде нужно минимум повторить данный результат. А в Лиге чемпионов для команды главное пробиться в плей-офф.

«Тулуза»

Турнирное положение: «фиолетовые» являются крепким середняком текущего сезона французской Лиги 1.

У команды из Тулузы сейчас 16 зачетных баллов и десятое место в турнирной таблице.

«Малыши» в настоящий момент имеют в следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 18:17.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из одноименного города проиграл «Анже» (0:1) и сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1).

До этого же тулузцы также поделили очки с «Гавром» (0:0) и «Ренном» (2:2), а также уступили «Монако» (0:1).

Не сыграют: в лазарете тулузского коллектива находятся Ильяс Азизи, Алекс, Марио Зауэр и Никлас Шмидт.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Тулуза» стала десятой и сейчас пока что находится на идентичном месте. Подопечные Карлеса Мартинеса являются достаточно крепкими, но до лидеров не дотягивают.

Думается, что «Тулуза» так и пройдет сезон без борьба за высокие места и за выживание.

Статистика для ставок

«Тулуза» не может победить на протяжении 5 матчей

«Марсель» выиграл 4 из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Марсель» переиграл «Тулузу» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа «Тулузы» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Марсель» сильнее и на хорошем ходу, поэтому должен побеждать.

2.00 победа Марселя с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Марсель» — «Тулуза» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Марселя» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить много.

2.30 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Марсель» — «Тулуза» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3 2.30.