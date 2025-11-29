29 ноября в матче 14-го тура чемпионата Франции сыграют «Марсель» и «Тулуза». Начало встречи — 23:05 мск.
«Марсель»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за чемпионский титул в текущем сезоне французской Лиги 1.
В настоящий момент «провансальцы» имеют в своем активе 28 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Марселя за 13 матчей смог забить целых 33 (больше всех в лиге) мяча, а пропустили всего 12.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» смогли победить «Ниццу» (5:1), «Брест» (3:0) и «Осер» (1:0).
Только до этого марсельцы сыграли вничью с «Анже» (2:2) и проиграли «Лансу» (1:2).
В Лиге чемпионов же «южане» уступили «Аталанте» (0:1), но выиграли у «Ньюкасла» (2:1).
Не сыграют: травмированы в марсельской команде Наиф Агуэрд, Амин Гуири, Факундо Медина и Майкл Мурильо.
Состояние команды: в текущем сезоне подопечные Роберто Де Дзерби выступают просто здорово и показывают себя во всей красе. «Марсель» всего на два очка отстают от первого «ПСЖ» и находятся в борьбе за золотые медали.
В прошлом сезоне «Марсель» стал вторым и сейчас команде нужно минимум повторить данный результат. А в Лиге чемпионов для команды главное пробиться в плей-офф.
«Тулуза»
Турнирное положение: «фиолетовые» являются крепким середняком текущего сезона французской Лиги 1.
У команды из Тулузы сейчас 16 зачетных баллов и десятое место в турнирной таблице.
«Малыши» в настоящий момент имеют в следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 18:17.
Последние матчи: в прошлых турах коллектив из одноименного города проиграл «Анже» (0:1) и сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1).
До этого же тулузцы также поделили очки с «Гавром» (0:0) и «Ренном» (2:2), а также уступили «Монако» (0:1).
Не сыграют: в лазарете тулузского коллектива находятся Ильяс Азизи, Алекс, Марио Зауэр и Никлас Шмидт.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Тулуза» стала десятой и сейчас пока что находится на идентичном месте. Подопечные Карлеса Мартинеса являются достаточно крепкими, но до лидеров не дотягивают.
Думается, что «Тулуза» так и пройдет сезон без борьба за высокие места и за выживание.
Статистика для ставок
- «Тулуза» не может победить на протяжении 5 матчей
- «Марсель» выиграл 4 из последних 5 матчей
- В последнем очном матче «Марсель» переиграл «Тулузу» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа «Тулузы» — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Марсель» сильнее и на хорошем ходу, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Марселя» с форой-1 за 2.00.
Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить много.
Ставка: тотал больше 3 2.30.