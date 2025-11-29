Команда Де Дзерби может выйти на чистое первое место чемпионата

«Марсель» идёт почти без сбоев: команда Роберто Де Дзерби набрала ход и на своём поле не теряет очков. «Тулуза», напротив, угодила в затяжной спад и приезжает на «Велодром» с заметными проблемами в атаке. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

59' Надир пробил с левой из штрафной – мимо дальней девятки.

58' Эмерсонн заехал локтем по лицу Агерду в борьбе за мяч.

56' Хёйберг нарушил правила в штрафной соперника, толкнул Кассереса.

55' Дённум привёз угловой на свои ворота.

53' Обамеянг сместился с левого фланга в центр, пробил выше ворот.

53' Метали прострелил в штрафную – в руки Рульи.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 3 Удары мимо 0 76 Владение мячом 24 5 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 6 Фолы 6

52' В штангу пробил Хёйберг с линии штрафной! Близко к голу был «Марсель»!

51' Эмерсонн упустил отличный момент! Мог выводить на удар Восса, но слишком сильно отдал на дальнюю штангу.

49' Гринвуд пробил из-за штрафной, Рест забрал мяч после рикошета.

48' Кассерес навесил со штрафного, мяч ушёл за лицевую, никого не коснувшись.

46' Второй тайм! У «Марселя» вместо Гомеса вышел Ваз.

45+3' Перерыв! «Тулуза» ведёт на «Велодроме» после первого тайма, но у хозяев точно будут шансы во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Кресуэлл с линии ворот вынес мяч после удара Обамеянга! Рест ошибся на выходе, с лёта бил Пьер-Эмерик уже почти в пустые ворота!

45+2' Веа заработал угловой после прострела с правого фланга.

45' Эмерсон навесил на дальнюю, там не успел к мячу Гринвуд.

44' Кресуэлл на газоне, неудачно приземлился после контакта с Рульи.

43' Рульи кулаками выбил мяч на выходе.

42' Гомес сбил Сидибе на своей половине, шанс со стандарта у гостей.

41' С острого угла мощно пробил Эмерсонн, попал в защитника, но в итоге от нападающего «Тулузы» ушёл мяч.

40' Рест забрал мяч после навеса Гринвуда внешней стороной стопы.

39' Гомес пробил из-за штрафной, мяч после рикошета ушёл на угловой.

38' Офсайд у Эмерсонна зафиксирован.

36' Гринвуд навесил на дальнюю, Рест забрал мяч.

33' Метали промчался по левому флангу, прострелил в центр, Агерд перехватил в подкате! Мог забивать второй Эмерсонн!

33' Пайшао после подбора забросил мяч в штрафную, Рест ошибся на выходе, Хёйберг не стал бить с острого угла – а на навес никто не откликнулся.

32' Гринвуду на этот раз досталось от Метали, ещё один штрафной с правого фланга.

31' На газоне Эмерсонн, коленом попал ему по пояснице Агерд.

30' Веа подобрал мяч и решился пробить издалека – мимо ворот.

28' Магри сбил в подкате Павара, штрафной на половине поля «Тулузы».

27' Пайшау в офсайде оказался после длинной передачи.

26' На дальнюю штангу навесил Эмерсон, Маккензи со второй попытки выбил мяч.

25' Метали нарушил правила на фланге, сбил Хёйберга.

23' Пайшау навесил в штрафную, Обамеянг не зацепился за мяч.

21' Магри едва не отобрал мяч у Надира в центре поля, помог партнёру Павар.

20' Веа не смог убежать от Метали по флангу, упустил мяч за лицевую.

18' Рульи снова выронил мяч из рук после длинной передачи, но фолили на нём в этот раз.

17' Контролирует мяч «Марсель» после пропущенного гола.

14' ГОООООООООООЛ! Впереди «Тулуза»! Эмерсонн на фланге изящно обыграл Агерда, потом закрыл корпусом от него же мяч – и с линии штрафной идеально пробил в ближний угол от штанги. 0:1!

12' С центра поля пробил Гринвуд, прямо в руки Ресту.

12' Дённум навесил с правого фланга, Рульи забрал мяч.

10' Мяч отскочил к Обамеянгу в штрафной — выше ворот пробил Пьер-Эмерик.

09' Блестяще в подкате сыграл Надир, не дал пройти Магри по левому флангу.

07' Пайшау прошёл Маккензи и пытался прострелить, но упустил мяч за лицевую.

06' Маккензи вбросил аут в штрафную «Марселя», Рульи ошибся на выходе, но не смог пробить Крессуэлл.

04' Эмерсон протащил мяч к штрафной «Тулузы», Маккензи жёстко встретил соперника.

03' Агерд прервал заброс на Эмерсонна.

01' «Тулуза» начинает с центра поля, поехали!

До матча

22:55 В Марселе около 9 градусов, осадков во время матча на «Велодроме» не ожидается.

22:30 Судейская бригада матча: Эрик Ваттелье — главный арбитр; ассистенты — Орельен Бертомьё, Седрик Фавр; четвёртый арбитр — Микаэль Лесаж; ВАР — Хамид Геннауи.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Марсель»: Рульи, Веа, Павар, Агерд, Эмерсон, Хёйберг, Надир, Гомес, Пайшау, Гринвуд, Обамеянг.

«Тулуза»: Рест, Сидибе, Маккензи, Крессуэлл, Николаисен, Метали, Кассерес, Восса, Дённум, Эмерсонн, Магри.

«Марсель»

Последние недели складываются для «Марселя» почти идеально. Команда выиграла три встречи подряд во всех турнирах, в Лиге Чемпионов обыграла «Ньюкасл» (2:1), а в Лиге 1 разгромила «Брест» (3:0) и «Ниццу» (5:1).

При Де Дзерби «Марсель» играет агрессивно и структурировано: высокий темп, постоянное давление и большой объём работы со стороны фланговых игроков. Это приносит результат — за 13 туров команда забила 33 гола, больше всех в Лиге 1. Причём 21 из них — на «Велодроме», где «OM» сохраняет стопроцентную статистику побед. И оборона выглядит убедительно, в ноябре «Марсель» ни разу не пропустил больше одного гола за матч.

Кадровая ситуация не идеальная. Травмированы Агерд и Мурильо, небольшие проблемы у Рубена Бланко и Амине Гуири. Зато Мейсон Гринвуд в великолепной форме — дубль в матче с «Ниццей» довёл его показатель до 10 голов в сезоне, лучше всех в чемпионате.

«Тулуза»

Команда Карлеса Мартинеса начинала сезон бодро, но ноябрь резко сбил темп. В пяти последних турах Лиги 1 — ни одной победы, всего один забитый мяч.

Странность в том, что структура игры у «Тулузы» не рушится: команда по-прежнему входит в тройку лидеров по количеству касаний в штрафной соперника. Но качество решений в последней трети резко просело. Предыдущие два гостевых матча команда провела неудачно, а очки набирала скорее за счёт характера, чем за счёт игры.

Проблем добавляет и кадровая ситуация — команда лишилась Абу Фрэнсиса (перелом), Марио Зауэра и дисквалифицированного Арона Дённума.

История встреч и контекст

«Тулуза» не выигрывала на «Велодроме» более 13 лет — с марта 2012 года. С тех пор «OM» неизменно побеждает: пять побед в шести последних играх против «фиолетовых» в Марселе.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.