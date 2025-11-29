29 ноября в 14-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Мальорка» и «Осасуна». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 13-ти туров испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и борется за прописку в элите.

Команда занимает безопасную 16-ю позицию в таблице Ла Лиги, лишь на один пункт опережая зону вылета во второй дивизион.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата островитяне на выездной арене потерпели поражение от «Вильярреала» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре испанского первенства балеарский клуб уже набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу «Хетафе» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Лато и Роман, дисквалифицирован — Даниэль Родригес.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании, «Мальорка» проиграла дважды при одной победе.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 13-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 11 баллов в активе и также борется за выживание.

Команда находится на 17-й, безопасной позиции, лишь по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки), а также на один пункт отставая от ее нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства баскский клуб на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» (1:3).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в 11-м туре Ла Лиги на этот раз в чужих стенах потерпел поражение от «Севильи» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Аргибиде, Бенито и Розье, дисквалифицирован — Катена.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на испанское первенство, «Осасуна» проиграла, а в трех последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мальорки» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Осасуны» забивали больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Осасуна» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, выигрыш «Осасуны» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: оба соперника забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Мальорка» победит за 2.35